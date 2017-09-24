Оланаре: «Я не боюсь центральных защитников „Ман Юнайтед“, учитывая мой опыт»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед»:

«Я не боюсь центральных защитников „Ман Юнайтед“, учитывая мой опыт и мое желание играть.

Нет ничего особенного в том, чтобы противостоять им. Поле все то же, у соперников не по две головы, хотя они и более опытны.

МЮ - большой клуб, но мы готовы показать свой лучший футбол в матче против них».

Напомним, что на матче будет работать бригада арбитров из Швеции.

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