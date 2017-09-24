Мевля: «„Ростов“ — классная команда. Ничего удивительного в ее результатах нет»

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о своем увлечении, о прежних этапах карьеры и переезде в Россию:

«Иностранные языки — моя страсть. Когда ты что-то по-настоящему любишь, это дается тебе намного легче. Я знаю итальянский, румынский, французский, английский, немного русский. Могу что-то сказать по-русски уже сейчас, но не исключаю ошибок. Буду совершенствовать свои навыки!

Чемпионат Словении? Словения находится в самом центре Европы, и в нашем чемпионате своеобразная смесь европейских стилей. Уровень футбола в Словении с каждым годом растет. Вы могли видеть игру „Марибора“ против „Спартака“ — эта команда доставит проблемы каждому сопернику в группе.

В бухарестском „Динамо“ у меня был замечательный период карьеры. Я чувствовал себя очень комфортно, быстро освоил язык. У нас была отличная команда. В тот год мы проиграли финал национального Кубка, но проделали большую работу и вернули клуб на вершину румынского футбола. Запомнилось противостояние со „Стяуа“ — это особенные матчи для Румынии. Уже за 2–3 недели до игры абсолютно все обсуждают ее. Переполненный стадион, сумасшедший накал борьбы, богатая история встреч. Кстати, я не проиграл ни одного дерби в Румынии! Что касается моего переезда в Россию, до последнего дня трансферного окна я не знал наверняка, что уйду. Я был в сборной, когда состоялся переход в „Ростов“.

В этом году все произошло очень быстро. Я снова был в сборной, но ничего не знал об интересе „Зенита“, а буквально за несколько дней до этого играл в Петербурге в составе „Ростова“!

Место „Ростова“ в верхней половине турнирной таблицы — совсем не случайность. На место ушедших пришли новые сильные исполнители, пришел хороший тренер. В Ростове классная команда, так что ничего удивительного в результатах клуба нет».

Напомним, что футболист только в конце августа присоединился к петербургскому клубу.

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