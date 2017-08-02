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Черчесов: «Лунёв? Восхищаться пока нечем»

сегодня, 16:33

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что голкиперу «Зенита» Андрею Луневу нужно еще много работать, чтобы навязать борьбу вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву за роль первого номера национальной команды. Оба футболиста попали в расширенную заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи и Ирана.

«Для сборной это плюс, что появился такой сильный вратарь, как Лунев? Это большой плюс и для сборной, и для клуба. Но восхищаться пока нечем. Восхищаться можете вы, журналисты. А в нашем понимании можно быть удовлетворенным, что есть стабильность, которая нас радует. Лунев в сентябре был на сборе, провел игру на достойном уровне. Но повторю, что восхищаться пока нечем. Хотя мы рады, что появляются такие игроки. На разных позициях, не только на вратарской.

Акинфеев? Он номер один».

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Все комментарии
Брулин
сегодня в 17:41
Эмм чтаа? Восхищаться нечем??? Тренеришко, ты матчи с Луневым смотришь?
масквабад-шемали
сегодня в 17:40
физрук и из за своих омбиций будет тащить только своих любимчиков..
кранты сборной..
Брулин
сегодня в 17:40
Черчесов — воплощение ущербности российской системы футбола
масквабад-шемали
сегодня в 17:38
ха ха
так и знал что лысый будет фанатея и в разрез с разумом тянуть игааряя для очередного позора дырофея в воротах и голы с середины поля...
dargo
сегодня в 17:30
Акинфеев бесспорно номер один, с этим никто не спорит, а вот то что бывший вратарь тренер сборной - это нонсенс. с этим самодовольным и самовлюбленным тренером мы ничего не добьемся, надо его меня срочно пока ещё время есть до ЧМ
Некит_Зенит
сегодня в 17:27
реброва пусть вызовет, им можно восхищяться.
severnyj84
сегодня в 17:17
Во второй лиге есть вратари, Черчесов их еще не обкатал, когда же уже погонят этого упоротого спартаковца?
n272nm ответил Знатог
сегодня в 17:14
Это был лучший каммкент!
PITER_1
сегодня в 17:05
    VIC2
    сегодня в 17:03
    А ты не восхищайся, просто похвали парня и скажи это здесь, чтобы все слышали
    sir_Alex
    сегодня в 16:59
    Черчесов: «Лунёв? Кто это?»
    JuryLeko
    сегодня в 16:56
    игорян и андрей это понятно))но габулова то куда))ты еще солосина с анжи возьми))тренер твою маму))
    Знатог
    сегодня в 16:56
    Черчесов? Восхищаться пока нечем
    NoKerzhNoParty
    сегодня в 16:51
    По опыту согласен, Акинфееву нет равных, но при всём уважению к Игорю, свои лучшие матчи он давно отыграл
    ДАША Д
    сегодня в 16:51
    Святая вера в Игоря Акинфеева главного тренера сборной умиляет.
    порт
    сегодня в 16:51
    То же самое можно сказать и про тренера нашей сборной. Да, Стас?
    Владимир Немченков
    сегодня в 16:48
    а зачем в сборной габулов?он даже в 10 лучших не входит....кумоство в дучшем виде
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 16:46
    Весь мир восхищается Игарем!!!
    Cektor
    сегодня в 16:44
    парень 6-или 7 матчей на Нуль играет !! алоо Черчесов !!!
    акинфеев дыра в сборной
    RMUKMU
    сегодня в 16:41
    Рекордсмен даже не в топ-3 лучших вратарей страны, но №1 в сборной.
    Всё логично.
    Absinthe3
    сегодня в 16:41
    Судя по качеству игры сборной, слова "Черчесов" и "восхищение" - антонимы
    Owl Fake
    сегодня в 16:40
    Черчесов: «Габулов? Восхищаться пока нечем»
    renegade1976
    сегодня в 16:40
    Правильно! Пусть у Реброва поучится штанги лобызать!
    street-steal67
    сегодня в 16:40
    стабильные рекорды...
    альсато
    сегодня в 16:39
    Черчесов-лучший голкипер на Все времена! Да Стас?)))
    kts
    сегодня в 16:35
    Рекордсмен навсегда номер один
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