Черчесов: «Лунёв? Восхищаться пока нечем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что голкиперу «Зенита» Андрею Луневу нужно еще много работать, чтобы навязать борьбу вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву за роль первого номера национальной команды. Оба футболиста попали в расширенную заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи и Ирана.

«Для сборной это плюс, что появился такой сильный вратарь, как Лунев? Это большой плюс и для сборной, и для клуба. Но восхищаться пока нечем. Восхищаться можете вы, журналисты. А в нашем понимании можно быть удовлетворенным, что есть стабильность, которая нас радует. Лунев в сентябре был на сборе, провел игру на достойном уровне. Но повторю, что восхищаться пока нечем. Хотя мы рады, что появляются такие игроки. На разных позициях, не только на вратарской.

Акинфеев? Он номер один».

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