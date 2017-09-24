Черчесов: «Глушакову не помешает пауза, пусть подлечится, приведет мысли в порядок»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причину, по которой игроки «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не попали в расширенную заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи и Ирана.

«Глушаков травмирован, его невызов связан с этим. Но ситуация бывает разной, на сегодняшний день он не играет, если мы сегодня объявляем состав, значит, он не попадает, потому что мы не знаем, что будет с ним через пару дней. Какие-то вещи у него не складываются. И ему не помешает пауза, потому что надо подлечиться, и в спокойной обстановке какие-то свои мысли привести в порядок - чтобы и „Спартаку“ была польза, нам.

Дмитрий Комбаров не был вызван не по причине повреждения».

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