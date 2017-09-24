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Черчесов: «Глушакову не помешает пауза, пусть подлечится, приведет мысли в порядок»

сегодня, 15:44

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причину, по которой игроки «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не попали в расширенную заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи и Ирана.

«Глушаков травмирован, его невызов связан с этим. Но ситуация бывает разной, на сегодняшний день он не играет, если мы сегодня объявляем состав, значит, он не попадает, потому что мы не знаем, что будет с ним через пару дней. Какие-то вещи у него не складываются. И ему не помешает пауза, потому что надо подлечиться, и в спокойной обстановке какие-то свои мысли привести в порядок - чтобы и „Спартаку“ была польза, нам.

Дмитрий Комбаров не был вызван не по причине повреждения».

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Все комментарии
Caniggia
сегодня в 16:12
Сборной уже не нужны этих два 30-летних дерева, пора бы уже понять. Пускай лечатся и приводят мысли в порядок для Спартака. Но для сборной не надо, пожалуйста.
удав
сегодня в 16:11
какая пауза?пора уже кеды на гвоздь вешать и заниматься самогоноварением)
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:06
Усатый лучше свои мысли привел бы в порядок.
311
сегодня в 16:06
Можно дальше отмечать пичиненство!)
альсато ответил makkie
сегодня в 16:06
makkie:
Здоровья Глушакову! Знаем, как он играет в лучших кондициях - пора уже их набирать.
я эти "лучшие кондиции-традиции" видел в Хабаровске, в штрафной СКА! У Тебя совесть есть?
ПерекатиПоле ответил RussianHorse
сегодня в 16:05
RussianHorse:
Это видео - классика, никогда не перестанет собирать лайки))
Я парень простой. Читаю новость про банщика - вставляю правдивый видос.
Если до меня его ни кто не тиснул)
альсато
сегодня в 16:02
Какие к черту "мысли в порядок"?-их там отродясь не было, в про чем как и Совести.....
Михаил Славнов
сегодня в 16:02
Когда черчесов уже отдохнет от сборной навседа, самый никудышний тренер в истории нашего футбола.
RussianHorse ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:02
ПерекатиПоле:
Ага, что бы спартаку была польза... https://www.youtube.com/watch?v=-dd1Bs4WyHw
Это видео - классика, никогда не перестанет собирать лайки))
makkie
сегодня в 16:01
Здоровья Глушакову!
Знаем, как он играет в лучших кондициях - пора уже их набирать.
Верг
сегодня в 16:00
подлечиться в психушке
Didika2016
сегодня в 15:56
Здоровья
Байкал Иркутск
сегодня в 15:56
У него Бузова в лучших подругах! Какие мысли в порядок, ты о чём Стас?
ПерекатиПоле
сегодня в 15:53
Ага, что бы спартаку была польза...

susanin ultrazenith
сегодня в 15:50
Нечего им обоим в сборной делать!
ermak6448
сегодня в 15:49
Тоже полезный Совет
Jake Sully
сегодня в 15:48
Пусть сходит с неграми, Джано и Деми в парилочку... расслабится, попарят там его... а потом можно и в тарасовку.
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