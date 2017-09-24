Кокорин: «Рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свое попадание в расширенную заявку сборной России на товарищеские матчи с национальными командами Южной Кореи и Ирана. Последний раз Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии.

«Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира».

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