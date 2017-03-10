«Краснодар»: «Такое поведение болельщиков „Зенита“ не должно повториться впредь»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прояснил ситуацию с нехваткой билетов для болельщиков «Зенита» на матч 11-го тура РФПЛ против «горожан», что привело к беспорядкам на стадионе:
«По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10 % мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест. В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с ФК „Зенит“ и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с ФК „Зенит“ им было выделено именно такое количество билетов – одна тысяча, бесплатно.
Поскольку мы, как и вся Премьер-Лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.
У нас нормальные отношения с болельщиками „Зенита“. И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе. Тем более что болельщики „Зенита“ недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь».
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И в чём вина принимающей стороны? В том, что Зенит привёз на игру болельщиков больше, чем обещал?
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И в чём вина принимающей стороны? В том, что Зенит привёз на игру болельщиков больше, чем обещал?
Всегда строго по паспортам выкупали тикеты в клиентском офисе Зенита и проблем не было..
цена на билет-это крохи с расходами на выезд..
Всегда строго по паспортам выкупали тикеты в клиентском офисе Зенита и проблем не было..
цена на билет-это крохи с расходами на выезд..
Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, "не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого". В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.
Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накаляться, полиция отпускает задержанных.
Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, "не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого". В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.
Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накаляться, полиция отпускает задержанных.
голубых пушистых зенитовских зайчиков и совершили диверсию
голубых пушистых зенитовских зайчиков и совершили диверсию
не дает никакого права отыгрываться на казенном имуществе,
95 % людей приходят смотреть на футбол,а не на фанатские концерты...
не дает никакого права отыгрываться на казенном имуществе,
95 % людей приходят смотреть на футбол,а не на фанатские концерты...
Этих уважать надо. У них нефть.
Так что неправы вы, Краснодар.
Этих уважать надо. У них нефть.
Так что неправы вы, Краснодар.