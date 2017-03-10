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«Краснодар»: «Такое поведение болельщиков „Зенита“ не должно повториться впредь»

сегодня, 16:47
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прояснил ситуацию с нехваткой билетов для болельщиков «Зенита» на матч 11-го тура РФПЛ против «горожан», что привело к беспорядкам на стадионе: 

«По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10 % мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест. В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с ФК „Зенит“ и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с ФК „Зенит“ им было выделено именно такое количество билетов – одна тысяча, бесплатно.

Поскольку мы, как и вся Премьер-Лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.

У нас нормальные отношения с болельщиками „Зенита“. И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе. Тем более что болельщики „Зенита“ недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь». 

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Все комментарии
cska1948
сегодня в 17:43
"...мы связались с ФК „Зенит“ и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с ФК „Зенит“ им было выделено именно такое количество билетов – одна тысяча, бесплатно..."
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И в чём вина принимающей стороны? В том, что Зенит привёз на игру болельщиков больше, чем обещал?
NAZAR 007 ответил масквабад-шемали
сегодня в 17:42
масквабад-шемали:
На матче с Краснодаром выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор. Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, "не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого". В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор. Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накаляться, полиция отпускает задержанных.
Скинь сюда скан,что не пускать болельщиков Питера-распоряжение Галицкого.
масквабад-шемали ответил D.vil
сегодня в 17:36
D.vil:
Надо отменять бесплатное посещение для гостевого сектора и проблем не будет!) Приехали на халяву, набезобразничали, а теперь претензии предъявляют;)
Мы готовы (всегда так и было) ездить за свой счет и покупать билеты
Всегда строго по паспортам выкупали тикеты в клиентском офисе Зенита и проблем не было..
цена на билет-это крохи с расходами на выезд..
D.vil
сегодня в 17:33
Надо отменять бесплатное посещение для гостевого сектора и проблем не будет!) Приехали на халяву, набезобразничали, а теперь претензии предъявляют;)
масквабад-шемали
сегодня в 17:32
На матче с Краснодаром выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.

Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, "не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого". В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.

Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накаляться, полиция отпускает задержанных.
poodle
сегодня в 17:32
ну во-первых ФК "зенит" не может предугадать сколько приедет болел,10% квоты это закон,то что вы боретесь с посещаемостью это ваши проблемы,некоторые люди когда приезжаю на выезд,либо идут на матч (находясь в принимающем городе) болеть за гостевую команду,должны иметь возможность купить билеты в кассах,полная неразбериха,хотя я не поддерживаю болел из Питера,поступили по-спартаковски,вам халява,а вы гадите...З.Ы.виноваты обе стороны!
VIC2
сегодня в 17:30
Это спартаковские провокаторы воспользовались неразберихой и прокраличь в лагерь
голубых пушистых зенитовских зайчиков и совершили диверсию
Знатог
сегодня в 17:26
Проще говоря билеты для гостей толкнули налево.
TOMSON
сегодня в 17:18
С кем-то там поговорили, кто-то что-то решил и в итоге нарушили регламент, а обвинили во всем приезжих фанатов.
NAZAR 007
сегодня в 17:18
Как бы то не было, предоставление квот или не предоставление
не дает никакого права отыгрываться на казенном имуществе,
95 % людей приходят смотреть на футбол,а не на фанатские концерты...
вячеслав остапенко
сегодня в 17:15
Я согласен с директором Краснодара Владимиром по поводу болельщиков Зенита
n272nm
сегодня в 17:08
Если квота 3300 мест, то должно быть предоставлено 3300 мест. Даже если клуб запросил мкньше. Есть фанаты, которые добираются на футбол самостоятельно или живут в том же Краснодаре. Не надо ничего придумывать, надеюсь до Галицкого сия мысль дойдёт.
Павел Амурский
сегодня в 17:05
Полный произвол со стороны Краснодара.
nikolah ответил LOpp
сегодня в 17:02
LOpp:
не впускайте в свой дом свиней!
вот думаю Тульские так же рассуждают ))
Сергеевич вернулся 1 ответил жменя семечек
сегодня в 17:02
жменя семечек:
фанатский сектор сеткой закрывают, они петарду кинули а она назад отрикошетила)) весной тоже самое со спартаковскими произошло )
Слепой баклан ужасен. Не ведает, что творит..)
LOpp
сегодня в 17:00
не впускайте в свой дом свиней!
жменя семечек ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:00
Сергеевич вернулся 1:
А чо "бомжы" тогда шемились внутрь арены, а кто попал костёр пионерский разожгли?
фанатский сектор сеткой закрывают, они петарду кинули а она назад отрикошетила)) весной тоже самое со спартаковскими произошло )
Сергеевич вернулся 1 ответил жменя семечек
сегодня в 16:56
жменя семечек:
ага! вес сентябрь не меньше трицатника давит) когда питерцы или москвичи в кофтах приезжают, мы на них как на инопланетян смотрим )
А чо "бомжы" тогда шемились внутрь арены, а кто попал костёр пионерский разожгли?
жменя семечек ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:53
Сергеевич вернулся 1:
А чо?) В Краснодаре так холодно???)
ага! вес сентябрь не меньше трицатника давит) когда питерцы или москвичи в кофтах приезжают, мы на них как на инопланетян смотрим )
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:49
А чо?) В Краснодаре так холодно???)
Kurtd
сегодня в 16:48
А чё вы им на встречу не пошли?
Этих уважать надо. У них нефть.
Так что неправы вы, Краснодар.
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