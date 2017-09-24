Черчесов: «Отдельного разговора с Кокориным не было. Он говорит на поле»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
22:00 сегодня Арсенал -:- Вест Бромвич
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
17:00 сегодня Амкар -:- СКА-Хабаровск
19:30 сегодня Ахмат -:- Рубин
  • Главные новости
  • Все новости
15:44
Черчесов: «Глушакову не помешает пауза, пусть подлечится, приведет мысли в порядок»15
15:18
Каррера: «Скорее всего, с „Ливерпулем“ сыграет Педро Роша, участие Промеса - под вопросом»13
13:37
«Зенит» и «Локомотив» узнали судей на матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы21
13:28
Фурсенко: «„Краснодар“ сыграл не так, как ожидали его фанаты, а так, как позволил „Зенит“»46
12:32
Кокорин вновь вызван в сборную России82
15:56
Анчелотти: «Верратти хотел не в „Барселону“, а улучшенный контракт. Я хорошо его знаю!»3
15:38
«Вильярреал» огласил имя нового главного тренера команды0
15:31
Кокорин: «Рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания»4
15:26
Гомеш: «Игра в „Барселоне“ - это не для каждого»2
15:10
Ребров: «Не могу сказать, что разговор после матча с „Анжи“ был жёстким»6
15:05
Каррера: «Матч против „Ливерпуля“ является одним из самых важных в моей карьере»16
14:30
СМИ: «Летом ПСЖ выставил на трансфер 8 игроков, дабы избежать исключения из ЛЧ»18
14:14
Моуриньо не будет наказан за своё удаление в матче с «Саутгемптоном»3
14:05
«Спартак» - болельщикам: «Убедительно просим вас не использовать пиротехнические изделия»33
13:56
Симонян: «Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России»9
13:49
Матье: «Буду праздновать гол в ворота „Барсы“ только назло Бартомеу и Фернандесу»8
13:24
Источник: «ПСЖ не предлагал Кавани 1 млн евро за отказ от исполнения стандартов»7
13:13
«Мальорка» позволит болельщикам общаться с тренером и игроками команды после игр за деньги9
12:59
Запрет на неспортивную символику во время матчей будет ослаблен ФИФА8
12:51
Конте: «Меня тянет в Италию, тут сомнений нет. Однажды вернусь туда»6
12:42
Фурсенко: «Я встречусь с фанатами „Зенита“, обсудим с ними произошедшее в Краснодаре»67
12:25
ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» рассудят шведы33
12:20
Бартра: «Знаем, на что способен „Реал“, но „Боруссия“ верит в свои силы»12
12:08
СМИ: «Зимой „Барселона“ вновь постарается приобрести Коутиньо»20
11:37
«Реал» огласил заявку на матч против дортмундской «Боруссии»15

Черчесов: «Отдельного разговора с Кокориным не было. Он говорит на поле»

сегодня, 16:08

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также дал понять, что пока не думает о том, будут ли Кокорин и форвард «Краснодара» Федор Смолов выходить на поле одновременно: 

«Планирую ли использовать Смолова и Кокорина на поле одновременно? Так далеко не заглядываем. Одну связку мы весь год обсуждали, а они не сыграли даже секунды вместе. Это раз. А во-вторых, идей всегда достаточно. Дублировать они друг друга не должны, потому что оба игрока квалифицированные, вместе росли определенное время, знают друг друга. А как все сложится, подскажут только тренировочный процесс и матчи. Главное – определить, кто чем будет заниматься на поле в этой связке, и чтобы футболисты не дублировали друг друга в самой игре, но могли подменять. Хотя они разноплановые.

Состоялся ли у меня отдельный разговор с Кокориным? Я уже говорил, что у нас был разговор перед Кубком Конфедераций. Сейчас не было. А зачем? Сейчас он говорит на поле.

Почему Кокорин преобразился в новом сезоне? У каждого свои предположения, а я не имею права говорить о своих. Главное – то, что мы видим. У Кокорина теперь новый главный тренер в „Зените“, который видит его на определенной позиции, поменялся и тренировочный процесс, и многие партнеры. Так сложилось, что Александр не попал на крупный турнир. Был и тот самый разговор со мной, где мы обсудили кое-какие вещи. Кокорин знает: такие разговоры просто так я не веду. Мы вообще просто так никогда не делаем. Он смог посмотреть со стороны на себя и на нас. Судя по всему, Кокорин плохо чувствовал себя без сборной, поэтому сейчас хорошо играет, стремится. Во всяком случае, мы именно на эту тему разговаривали – и я рад, что выводы сделаны. Значит, разговор получился правильный».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100