Черчесов: «Отдельного разговора с Кокориным не было. Он говорит на поле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также дал понять, что пока не думает о том, будут ли Кокорин и форвард «Краснодара» Федор Смолов выходить на поле одновременно:

«Планирую ли использовать Смолова и Кокорина на поле одновременно? Так далеко не заглядываем. Одну связку мы весь год обсуждали, а они не сыграли даже секунды вместе. Это раз. А во-вторых, идей всегда достаточно. Дублировать они друг друга не должны, потому что оба игрока квалифицированные, вместе росли определенное время, знают друг друга. А как все сложится, подскажут только тренировочный процесс и матчи. Главное – определить, кто чем будет заниматься на поле в этой связке, и чтобы футболисты не дублировали друг друга в самой игре, но могли подменять. Хотя они разноплановые.

Состоялся ли у меня отдельный разговор с Кокориным? Я уже говорил, что у нас был разговор перед Кубком Конфедераций. Сейчас не было. А зачем? Сейчас он говорит на поле.

Почему Кокорин преобразился в новом сезоне? У каждого свои предположения, а я не имею права говорить о своих. Главное – то, что мы видим. У Кокорина теперь новый главный тренер в „Зените“, который видит его на определенной позиции, поменялся и тренировочный процесс, и многие партнеры. Так сложилось, что Александр не попал на крупный турнир. Был и тот самый разговор со мной, где мы обсудили кое-какие вещи. Кокорин знает: такие разговоры просто так я не веду. Мы вообще просто так никогда не делаем. Он смог посмотреть со стороны на себя и на нас. Судя по всему, Кокорин плохо чувствовал себя без сборной, поэтому сейчас хорошо играет, стремится. Во всяком случае, мы именно на эту тему разговаривали – и я рад, что выводы сделаны. Значит, разговор получился правильный».

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