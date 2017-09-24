«Ахмат» и «Рубин» объявили составы на матч 11-го тура РФПЛ.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Вилькер, Бериша, Швец, Маэль, Садаев, Лео.
Запасные: Гудиев, Плиев, Сампайо, Кадыров, Бацуев, Роши, Раванелли, Митрихов, Адъяхов, Мбенге, Балай.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М`Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Бурлак, Сорокин, Гекдениз, Махатадзе, Цакташ, Рочина, Жемалетдинов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что матч пройдет на резервной арене — стадионе имени С.Г. Билимханова.
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