Задержаны два фаната «Зенита», которые пытались незаконно попасть на матч с «Краснодаром»

Два болельщика «Зенита», которые пытались незаконно проникнуть на стадион во время матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «сине-бело-голубыми», были задержаны сотрудниками ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции:

«В ходе матча болельщики „Зенита“ попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча.

Иных нарушений общественного порядка допущено не было».

Напомним, что вчера сотрудники полиции сломали ногу фанату «Зенита» во время драки у стадиона в Краснодаре.

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