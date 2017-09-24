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Задержаны два фаната «Зенита», которые пытались незаконно попасть на матч с «Краснодаром»

сегодня, 10:21
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Два болельщика «Зенита», которые пытались незаконно проникнуть на стадион во время матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «сине-бело-голубыми», были задержаны сотрудниками ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции:

«В ходе матча болельщики „Зенита“ попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча.

Иных нарушений общественного порядка допущено не было».

Напомним, что вчера сотрудники полиции сломали ногу фанату «Зенита» во время драки у стадиона в Краснодаре.

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Все комментарии
Мельгарехо
сегодня в 11:24
За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча.


представляю как менты ржали заполняя протокол. ведь всей России известно, как болельщики зенита проносят файера.
vovinho11
сегодня в 11:20
А если по другому не понимают? Может поможет
ПерекатиПоле ответил MALOVAR
сегодня в 11:15
MALOVAR:
Сулли и Перекати Поле незаконно пытались проникнуть внутрь своих организмов петардами
    Ironyfan ответил NAZAR 007
    сегодня в 11:10
    NAZAR 007:
    Ведите себя,как дома, но не забывайте,что в гостях. Не были бы гостепреимными,закрыли бы ваших товарищей суток на пятнадцать, и корсарили бы вы потом о гостепреимстве. А состряпать на 15 суток в легкую, так что еще хорошо отделались.
    Ну спасибо. А то , что Галицкий последовательно выжимает фанатов, как своих , так и чужих команд -это норма. Сегодня общался с нашим болельщиком , который не смог попасть на стадион - взрослый и культурный парень. И таких , судя по всему, сотни. Стыд и срам Галицкому. Проще говорят, обманули народ - вот такое гостеприимство.
    Это нам легко тут писать - ой, какие они , ой надо выбирать цивилизованные методы - ЧУШЬ. Никто их не услышал бы - вот и вся правда. А Галицкий построил себе стадион и решил пустить в ход сегрегацию - если уж на то пошло, то европейская журналистика , а с ней и общественность ему бы "цивилизованного" объяснили, что так не делают) . Чтобы рассуждать о таких вещах - надо быть на месте и знать обстоятельства или хотя бы общаться с теми , кто там был.
    Поджог кресел ни в коем случае не оправдываю. Надо было коллективно уходить раньше и создавать прецедент.
    MALOVAR
    сегодня в 11:09
      LOpp
      сегодня в 11:06
      на ближайшем заседание КДК Зениту должны влепить техническое поражение.
      ДСА
      сегодня в 11:02
      Всего два человека? И одному ногу сломали? И из-за этого вся полиция на ушах стояла? Просто как обычно замели непричастных, кто в сторонке стоял.
      NAZAR 007 ответил Игорь Солнцев
      сегодня в 11:01
      Игорь Солнцев:
      Так не должны проводиться матчи чемпионата, смахивает на спартаковское гостеприимство.
      Варваров хватает в любой фанатской среде, давно пора уже принять четкий закон,
      что именно те, кто совершил порчу имущества,башляет из своего кармана. Поверь,
      в геометрической прогрессии число желающих уменьшится,да и руководство клуба
      сейчас за такие вещи явно не порадуется, внесут в ЧС на год.и до свидос футбол...
      вованыч 80
      сегодня в 10:59
      Двух бомжей кровом обеспечили на 15суток!!!!
      Игорь Солнцев
      сегодня в 10:57
      Так не должны проводиться матчи чемпионата, смахивает на спартаковское гостеприимство.
      cska plus
      сегодня в 10:56
      Пусть выметут стадион и вокруг него после игры, кресла помоют, вообщем работа найдётся и так 15 суток, может умнее станут.
      NAZAR 007 ответил Александр Северный
      сегодня в 10:53
      Александр Северный:
      Ужасное гостеприимство краснодара, позор!!!!!
      Ведите себя,как дома, но не забывайте,что в гостях.
      Не были бы гостепреимными,закрыли бы ваших товарищей
      суток на пятнадцать, и корсарили бы вы потом о гостепреимстве.
      А состряпать на 15 суток в легкую, так что еще хорошо отделались.
      Аргeнтинeц
      сегодня в 10:51
      Стыдно за Зенит
      Александр Северный
      сегодня в 10:48
      Ужасное гостеприимство краснодара, позор!!!!!
      fczpkossidspb
      сегодня в 10:39
      Двух людей не могли пустить,идиоты!!!
      sir-5
      сегодня в 10:24
      У правонарушителей не должно быть :Национальности,гражданства и клубной принадлежности.А их дом-"турма".
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