Задержаны два фаната «Зенита», которые пытались незаконно попасть на матч с «Краснодаром»

Два болельщика «Зенита», которые пытались незаконно проникнуть на стадион во время матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «сине-бело-голубыми», были задержаны сотрудниками ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции:
«В ходе матча болельщики „Зенита“ попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча.
Иных нарушений общественного порядка допущено не было».
Напомним, что вчера сотрудники полиции сломали ногу фанату «Зенита» во время драки у стадиона в Краснодаре.
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представляю как менты ржали заполняя протокол. ведь всей России известно, как болельщики зенита проносят файера.
представляю как менты ржали заполняя протокол. ведь всей России известно, как болельщики зенита проносят файера.
Это нам легко тут писать - ой, какие они , ой надо выбирать цивилизованные методы - ЧУШЬ. Никто их не услышал бы - вот и вся правда. А Галицкий построил себе стадион и решил пустить в ход сегрегацию - если уж на то пошло, то европейская журналистика , а с ней и общественность ему бы "цивилизованного" объяснили, что так не делают) . Чтобы рассуждать о таких вещах - надо быть на месте и знать обстоятельства или хотя бы общаться с теми , кто там был.
Поджог кресел ни в коем случае не оправдываю. Надо было коллективно уходить раньше и создавать прецедент.
Это нам легко тут писать - ой, какие они , ой надо выбирать цивилизованные методы - ЧУШЬ. Никто их не услышал бы - вот и вся правда. А Галицкий построил себе стадион и решил пустить в ход сегрегацию - если уж на то пошло, то европейская журналистика , а с ней и общественность ему бы "цивилизованного" объяснили, что так не делают) . Чтобы рассуждать о таких вещах - надо быть на месте и знать обстоятельства или хотя бы общаться с теми , кто там был.
Поджог кресел ни в коем случае не оправдываю. Надо было коллективно уходить раньше и создавать прецедент.
что именно те, кто совершил порчу имущества,башляет из своего кармана. Поверь,
в геометрической прогрессии число желающих уменьшится,да и руководство клуба
сейчас за такие вещи явно не порадуется, внесут в ЧС на год.и до свидос футбол...
что именно те, кто совершил порчу имущества,башляет из своего кармана. Поверь,
в геометрической прогрессии число желающих уменьшится,да и руководство клуба
сейчас за такие вещи явно не порадуется, внесут в ЧС на год.и до свидос футбол...
Не были бы гостепреимными,закрыли бы ваших товарищей
суток на пятнадцать, и корсарили бы вы потом о гостепреимстве.
А состряпать на 15 суток в легкую, так что еще хорошо отделались.
Не были бы гостепреимными,закрыли бы ваших товарищей
суток на пятнадцать, и корсарили бы вы потом о гостепреимстве.
А состряпать на 15 суток в легкую, так что еще хорошо отделались.