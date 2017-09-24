Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «СКА-Хабаровском». Напомним, что поединок обслужит бригада судей под руководством Владимира Москалева.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, Прокофьев.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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