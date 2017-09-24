Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей на подготовку города к ЧМ-2018

Власти Петербурга планируют в 2018 году выделить из бюджета 2,5 миллиарда рублей на подготовку города к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.

Средства будут направлены на окончание строительства метро в районе стадиона, волонтерское сопровождение мероприятий, оформление и благоустройство города, транспортное обслуживание стадиона.

Напомним, что в середине сентября стартовала продажа билетов на ЧМ-2018.

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