Дмитрий Комбаров: «Нам придется непросто в игре с „Ливерпулем“»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Я соскучился по атмосфере Лиги чемпионов. Слышишь гимн Лиги — и дух захватывает. Вот недавно, когда играли с „Марибором“, вновь это ощутил. Атмосфера совсем другая. Конечно, на нашем стадионе играть всегда хорошо: у нас постоянно аншлаги, в том числе на матчах чемпионата России. Но все же, когда выступаешь против европейской команды в Лиге чемпионов, чувства совсем другие. Непередаваемые. Жду встречи с „Ливерпулем“ в Москве.

Английский чемпионат славится своей атлетичностью, большим количеством единоборств. Нам придется непросто в игре с „Ливерпулем“. Но мы будем готовиться. Надеюсь, подойдем к матчу в хорошей форме», - сказал Комбаров.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готовится к игре с «Ливерпулем» без Дениса Глушакова, Квинси Промеса и Джано Ананидзе.

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