Моуриньо: «Марсьяль? Я не могу выпускать в атаку сразу шестерых»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль появился в стартовом составе команды только в трёх матчах этого сезона, учитывая все турниры. Но наставник МЮ Жозе Моуриньо отмечает, что это происходит из-за высокой конкуренции в клубе среди футболистов группы атаки:

«Да, ему тяжело, но и другим тоже непросто. Сейчас многие футболисты показывают отличную игру и пребывают в хорошей форме. Это непросто для них всех.

Давайте взглянем на матч против „Бёртона“ (Прим. – в 3-м раунде Кубка Лиги - 4:1). Атакующие игроки: Марсьяль, Рэшфорд, Хуан Мата, Джесси Лингард. Кто из них заслуживает быть на скамейке запасных? Никто. Ни один из них этого не заслуживает. Но их уже четыре, а есть ещё Ромелу Лукаку и Генрих Мхитарян, это уже шесть. Я не могу выпускать на поле сразу шестерых игроков атаки».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте