Почеттино: «У АПОЭЛа есть хорошие игроки, но я смотрю на всю команду в целом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящей игры с АПОЭЛом в рамках группового раунда Лиги чемпионов:

«У АПОЭЛа есть хорошие футболисты, но я никогда не выделяю кого-то одного, как угрозу, а смотрю на всю команду в целом. АПОЭЛ хорошо исполняет стандартные положения, так что мы должны быть осторожными и сосредоточенными. Соперник представляет определённую опасность, ведь он будет настроен на победу».

Напомним, в 1-м туре ЛЧ «Тоттенхэм» дома обыграл «Боруссию» (3:1), а кипрский клуб потерпел разгромное поражение от «Реала» (0:3).

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