В «Вест Хэме» готовы заменить Билича на Тухеля или Сарри

Руководители «Вест Хэма» задумались об отставке главного тренера команды Славена Билича, утверждают в Англии.

По слухам, у хорватского специалиста еще будет шанс улучшить результаты команды, которая после 6 туров АПЛ находится в зоне вылета, расположившись на 18-м месте.

Однако, если результаты «молотобойцев» не улучшатся, Биличу будет указано на дверь. По слухам, в качестве преемников Билича рассматриваются кандидатуры Томаса Тухеля (экс-наставник дортмундской «Боруссии») и Маурицио Сарри (возглавляет «Наполи»).

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