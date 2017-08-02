Цаллагов: «Выбрал „Динамо“, потому что это бренд и великая история»

Защитник «Динамо» Ибрагим Цаллагов, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал, почему он решил продолжить карьеру именно в стане «бело-голубых».

«Кроме „Динамо“, варианты с арендой были. Но называть команды уже смысла нет. Скажу только, что они не из Москвы.

Почему выбрал „Динамо“? Это бренд, великая история, традиция. Понимал, что меня приглашает большой клуб. Сыграло роль и знакомство с ребятами из команды.

Что касается задач команды, то это играть на победу каждый матч. Когда знаешь, что против любого соперника от тебя ждут максимального результата, это прекрасно мотивирует. О более конкретных целях разговор с руководством, возможно, и был. Но такие темы обычно обсуждают перед началом сезона. Я же в „Динамо“ пришел позже. „Победа в каждой игре“ – мне этот посыл нравится».

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