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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
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Цаллагов: «Выбрал „Динамо“, потому что это бренд и великая история»

сегодня, 10:31

Защитник «Динамо» Ибрагим Цаллагов, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал, почему он решил продолжить карьеру именно в стане «бело-голубых».

«Кроме „Динамо“, варианты с арендой были. Но называть команды уже смысла нет. Скажу только, что они не из Москвы.

Почему выбрал „Динамо“? Это бренд, великая история, традиция. Понимал, что меня приглашает большой клуб. Сыграло роль и знакомство с ребятами из команды.

Что касается задач команды, то это играть на победу каждый матч. Когда знаешь, что против любого соперника от тебя ждут максимального результата, это прекрасно мотивирует. О более конкретных целях разговор с руководством, возможно, и был. Но такие темы обычно обсуждают перед началом сезона. Я же в „Динамо“ пришел позже. „Победа в каждой игре“ – мне этот посыл нравится».

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Все комментарии
Аксинья
сегодня в 11:35
Молодец, лучше играть за Динамо, чем сидеть на скамейке в Зените...Хотя Новосельцеев и К недопонимают твой поступок...
Ната Спартачиха
сегодня в 11:28
Правильно говорит Ибрагим, Динамо - очень великий клуб!
Но есть еще более величественная команда - чемпион Спартак!
Остальные клубы - лажа!
Вперед, Спартак, вперед великое Динамо!
Надеюсь, эти две команды разыграют чемпионство!
Sem25 ответил severnyj84
сегодня в 11:16
severnyj84:
В Динамо самый раз, перспектива большая.
Хоть футбол смотри иногда, или отчеты о матчах. Запасной он в Динамо. И это правильно! Вернется в газпром этот шлак следующим летом.
severnyj84
сегодня в 11:14
В Динамо самый раз, перспектива большая.
MALOVAR
сегодня в 11:07
Истории нет у проэкта,а у Динамо есть
ИГРОЧИШКА
сегодня в 10:56
ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИТЬ,ПОНЯЛ ЧТО ДИНАМО КЛУБ ,А НЕ ПРОЕКТ
старина
сегодня в 10:49
Когда в Питер ехал,то же самое говорил
Sem25 ответил Морозовский
сегодня в 10:45
Морозовский:
По уровню ему и за "Динамо" можно играть, и за Ростов", и за остальных, даже за" проект" в режиме Вани Новосельцева.
Вы о чем??? Динамо-ЦСКА 0-0. Защита сыграла шикарно. Правый защитник - Козлов, который в полном порядке. Какой Цаллагов???
Морозовский ответил Sem25
сегодня в 10:44
Sem25:
А кому он там нужен? Игрок уровня КС( Болельщики Крыльев, без обид).
По уровню ему и за "Динамо" можно играть, и за Ростов", и за остальных, даже за" проект" в режиме Вани Новосельцева.
Sem25 ответил Марк Аврелий
сегодня в 10:41
Марк Аврелий:
Его почаще бы в основе выпускать, защитник добротный.
Вместо кого выпускать???
Sem25 ответил Морозовский
сегодня в 10:39
Морозовский:
Правильно сделал, что начихал на "проект", как на бренд!
А кому он там нужен? Игрок уровня КС( Болельщики Крыльев, без обид).
Морозовский
сегодня в 10:38
Правильно сделал, что начихал на "проект", как на бренд!
Sem25
сегодня в 10:37
Чушь какую несет. газпром запихнул к своему ленинградскому другу Стржалковскому, и все дела. В Динамо ты парень абсолютно не нужен, Козлов гораздо сильнее, да и Морозов точно не хуже и перспективнее. Как бы я к Калитвинцеву не относился, но то, что он перестал Цаллагова ставить в основу Динамо - поступок для тренера.
Марк Аврелий
сегодня в 10:35
Его почаще бы в основе выпускать, защитник добротный.
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