Ловчев: «„Спартак“ не проиграет „Ливерпулю“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил уверенность, что «Спартак» дома не проиграет «Ливерпулю» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«„Спартак“ сейчас в не очень хорошем состоянии - команда растеряна. Выражаясь боксерской терминологией, команда сейчас в состоянии грогги от этих постоянных пропущенных голов на последних минутах. Если бы сократить время матча на 10 минут, „Спартак“ был бы сейчас среди лидеров. Но при этом с „Рубином“ команда играла очень дисциплинированно и очень организованно. И это меня настраивает на то, что „Спартак“ может дать бой. Тем более что „Ливерпуль“ сейчас отнюдь не лидер в чемпионате Англии и играет не ровно. Все команды Клоппа играют в энергозатратный футбол, они все время прессингуют. Но к концу матча игроки подсаживаются. Ведь все были уверены, что „Ливерпуль“ у себя „Севилью“ обыграет, но получилась ничья.

И у меня появилась уверенность, что „Спартак“ сегодня не проиграет. Уверенность в том, что „Спартак“ выдаст самую яркую игру в этом сезоне.

И еще, „Спартаку“ помогут так сыграть полные трибуны, потому что спартаковские болельщики особенные. Они придают спартаковский дух команде. Всегда так было. Да, нет травмированных, нет Зе Луиша и Промеса. Но есть Адриано, он хороший, опытный форвард, Его только надо питать мячами, делать фланговые прострелы. Не говорю, что „Спартак“ выиграет, но есть уверенность, что не проиграет».

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