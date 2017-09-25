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21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
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Ловчев: «„Спартак“ не проиграет „Ливерпулю“»

сегодня, 09:12
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль21:45 Не начался

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил уверенность, что «Спартак» дома не проиграет «Ливерпулю» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«„Спартак“ сейчас в не очень хорошем состоянии - команда растеряна. Выражаясь боксерской терминологией, команда сейчас в состоянии грогги от этих постоянных пропущенных голов на последних минутах. Если бы сократить время матча на 10 минут, „Спартак“ был бы сейчас среди лидеров. Но при этом с „Рубином“ команда играла очень дисциплинированно и очень организованно. И это меня настраивает на то, что „Спартак“ может дать бой. Тем более что „Ливерпуль“ сейчас отнюдь не лидер в чемпионате Англии и играет не ровно. Все команды Клоппа играют в энергозатратный футбол, они все время прессингуют. Но к концу матча игроки подсаживаются. Ведь все были уверены, что „Ливерпуль“ у себя „Севилью“ обыграет, но получилась ничья.

И у меня появилась уверенность, что „Спартак“ сегодня не проиграет. Уверенность в том, что „Спартак“ выдаст самую яркую игру в этом сезоне.

И еще, „Спартаку“ помогут так сыграть полные трибуны, потому что спартаковские болельщики особенные. Они придают спартаковский дух команде. Всегда так было. Да, нет травмированных, нет Зе Луиша и Промеса. Но есть Адриано, он хороший, опытный форвард, Его только надо питать мячами, делать фланговые прострелы. Не говорю, что „Спартак“ выиграет, но есть уверенность, что не проиграет».

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 10:23
Считаю лучшими игроками в команде - Промеса,Зе Луиша,Фернандо и Зобнина......
Троих из них сегодня не будет на поле....
Найдёт ли команда чем удивить Ливерпуль??
Очень,очень охота увидеть побитых на поле англичан....
При всём уважении ливерпульцы не Челси и не МЮ....

Ливер не выиграл ни у Уотфорда, ни у Бэрнли.....да и влетел Лестеру - очень хочется верить что чемпион не слабей этих клубов.....
Севилья идущая в Испании в тройке лидеров куда опасней чем какой то клопповский Ливер.....

На полтора часа откинем клубные принадлежности и потопим за москвичей.......

Если не сейчас то когда ???
Победа над Ливером зачеркнёт все нынешние неудачи и облом в Мариборе и отскоки от Тосно и Анжи.....

За 1,5 часа можно заставить говорить о себе как о вновь сильном клубе !!

Удачи !!!!!!!!!!!
VIC2
сегодня в 10:17
Посмотрел последнюю игру "Ливера" с "Лестером" 3 : 2
Ливер точно так же, как и Спартак подсаживается после 60-ой минуты, Лестер был лучше
во втором тайме, мог даже выиграть, но незабил пенальти....и проиграл


Думаю, рано хароните "Спартак"
Эта игра может многое определить, может наступит кризис в болезни Команды
и Спартак пойдёт на поправку
Igrov
сегодня в 10:10
Дай Бог.
kolpankolpan
сегодня в 10:08
Это уже какое то шаманство,--помогут полные трибуны, спартаковский дух, нет травмированных но нет самых сильных, наконец целование наверное необ--писанных штанг на поле вратарем Спартака.
Алексей Коротеев
сегодня в 10:07
Как Ливерпуль захочет - так и будет ! В нашем деле главное- РЕАЛИЗЬМ !!! ))
FROLL 001
сегодня в 10:04
Не видать что то престарелого Аналитика Рейнгольда.
FROLL 001
сегодня в 10:03
Андриано с Фернандо и прочей престарелой шелухи хватит максимум на пол часа! А дальше что? Распахивай пошире авоську?
iri13
сегодня в 10:03
..ну, чудеса иногда случаются и в футболе.
denmig
сегодня в 10:02
Хитрый товарищ! - взял и ставку 1Х сделал! 2 в 1 )))
denpravd
сегодня в 10:02
спартак-ливерпуль 0-4
drug01
сегодня в 10:01
Ловчев верит в Спартак!
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:58
Пусть это случится.
178 ответил cska1948
сегодня в 09:57
cska1948:
"...Если бы сократить время матча на 10 минут, „Спартак“ был бы сейчас среди лидеров..." -------------------------------------- Вспомнились слова Карпина о том, что если бы чемпионат закончился после третьего тура, то Спартак стал бы чемпионом.
ИЛИ играть пока СПАРТАК не выиграет.
178
сегодня в 09:56
На это можно ответить только одно,ХВАТИТ БУХАТЬ.
А ТО УЖЕ БЕЛКИ МЕРЕЩИТСЯ .
Годяй
сегодня в 09:56
Даже высосанный пенальти не поможет
cheerful
сегодня в 09:55
будем надеяться. удачи Спартаку!
LOpp
сегодня в 09:53
да молчите уже!
Тажутин Артур
сегодня в 09:52
Спартаку удачи в ЛЧ! А в чемпионате, если время матча сократили бы на 10 минут, то он проиграл бы Анжи. Сказал бы, что судьи должны завершать матчи когда Спартак впереди, а не ждать пока ему накостыляют.
akryl
сегодня в 09:52
😂😂😂
КЭТиК
сегодня в 09:51
Ну хоть один оптимист нашелся. Молодец!
Тага Дага
сегодня в 09:49
Мы тоже так думаем Серафимыч,согласен что Ливерпуль пропускает практически во всех матчах..и Спартак тоже пропускает...думаю что Спартак забьет один мяч больше. ..удачи Спартаку...и победы.
makkie
сегодня в 09:49
И у меня появилась уверенность, что „Спартак“ сегодня не проиграет. Уверенность в том, что „Спартак“ выдаст самую яркую игру в этом сезоне.
________________________________

Хочется в это верить, пока ярких игр от Спартака в сезоне мы не видели.
Когда-то должно уже прорвать наконец!
Большие надежды на опыт Адриано и непредсказуемость Роши.
порт
сегодня в 09:48
А если сократить не на 10 минут, а на 90, то пищевые наверное и в ЛЧ были бы победителями.
Jeck Denielse
сегодня в 09:47
А что матч отменили ???
Почему Ловчев так говорит ???
Rmydar
сегодня в 09:46
Как по мне с Англичанами дома можно играть, так что не удивлюсь если одна из команд добьется положительного результата. Кто это будет Спартак или ЦСКА там посмотрим, но точно знаю что это возможно, удачи обеим!
Skorp-winner
сегодня в 09:46
Спартаковский дух проявился, когда пол-команды анжи вылетело на ещенка и раскатала чемпиона! гы-гы
cska1948
сегодня в 09:45
"...Если бы сократить время матча на 10 минут, „Спартак“ был бы сейчас среди лидеров..."
--------------------------------------
Вспомнились слова Карпина о том, что если бы чемпионат закончился после третьего тура, то Спартак стал бы чемпионом.
moskwa 09 ответил Footbolista
сегодня в 09:42
Footbolista:
Ливерпуль тоже так думает, наверное, и это будет его главной ошибкой...
сегодня сам все увидишь)
Иван Желнов
сегодня в 09:41
Раз Ловчев говорит, значит точно проиграют,хотя это и так понятно)
Адвокат 76
сегодня в 09:39
Здаётся мне что всё будет по другому, будет проигрыш и большой.
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