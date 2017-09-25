Селюк: «Для „Спартака“ будет удачей, если поражение не станет разгромным»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль»:

«Не вижу никаких перспектив „Спартака“ в игре с „Ливерпулем“. Англичане под руководством опытнейшего Юргена Клоппа отлично умеют переходить из обороны в атаку. У них много быстрых футболистов, которые индивидуально очень сильны и превосходят по многим показателям спартаковцев. Красно-белым будет крайне трудно что-либо противопоставить сопернику – игра „Спартака“ в этом сезоне оставляет желать лучшего. Победа „Ливерпуля“ очень вероятна, и для красно-белых будет удачей, если она не станет разгромной. Всё-таки это команды совершенно разного уровня.

У „Спартака“ просто некому забивать. Единственные, кто мог, – Промес и Зе Луиш – травмированы. Хвалёный Луис Адриано забивает только с пенальти. Он не борется и не цепляется за мячи – привык, что все играют на него и дают мяч точно в ноги, но в „Спартаке“ так не получается. Бразилец больше ругается и провоцирует соперников, чем делает что-то полезное. Хотя, возможно, Адриано будет проще играть с более топовой командой, такой как „Ливерпуль“. Но в целом команде с подобными кадровыми проблемами очень сложно рассчитывать на положительный результат».

Футбольный эксперт Александр Бубнов признался, что с ужасом ждёт игры своей бывшей команды против «мерсисайдцев».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте