Широков считает, что «Спартак» при должном настрое может победить «Ливерпуль»

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль».

«„Ливерпуль“ с такой игрой не пощадит. Но мне за „Спартак“ не страшно – ребята понимают уровень ответственности таких матчей, потому уверен, что они соберутся и сыграют на ином уровне концентрации. Да, с „Анжи“ в очередной раз были пропущенные голы в концовке. Эта проблема давно мучает „Спартак“. Но в игре с таким соперником в голове сидит преимущество в классе, которое позволяет не добежать в каких-то эпизодах. А с „Ливерпулем“ таких мыслей быть не может. С правильным настроем и при бешеной поддержке болельщиков „Спартак“ может дать бой „Ливерпулю“.

Вдохновившись родными трибунами, „Спартак“ при правильном настрое способен на что-то большее, чем ничья».

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