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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
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21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
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Широков считает, что «Спартак» при должном настрое может победить «Ливерпуль»

сегодня, 10:07
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль21:45 Не начался

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль».

«„Ливерпуль“ с такой игрой не пощадит. Но мне за „Спартак“ не страшно – ребята понимают уровень ответственности таких матчей, потому уверен, что они соберутся и сыграют на ином уровне концентрации. Да, с „Анжи“ в очередной раз были пропущенные голы в концовке. Эта проблема давно мучает „Спартак“. Но в игре с таким соперником в голове сидит преимущество в классе, которое позволяет не добежать в каких-то эпизодах. А с „Ливерпулем“ таких мыслей быть не может. С правильным настроем и при бешеной поддержке болельщиков „Спартак“ может дать бой „Ливерпулю“.

Вдохновившись родными трибунами, „Спартак“ при правильном настрое способен на что-то большее, чем ничья».

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Все комментарии
denmig
сегодня в 10:18
победы Нам!
neomessi
сегодня в 10:17
если Клопп продет в Москву с резервным составом , то возможно у Спартака будет шанс на ничью.
Gallardo27
сегодня в 10:17
1:6 Ливерпуль
нечитайло
сегодня в 10:17
А мы то как хотим победы
Алексей Коротеев
сегодня в 10:10
Ещё один блаженный !!! )))
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