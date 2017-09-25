Генич: «Главная проблема „Ливерпуля“ - дисбаланс между атакой и обороной»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
    28%
    1040
    Другая команда
    17%
    634
    Затрудняюсь ответить
    2%
    78
    Всего голосов: 3699
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
09:12
Ловчев: «„Спартак“ не проиграет „Ливерпулю“»55
23:51
Дубль Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Вест Бромвичем»21
21:24
Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»247
20:55
Бывший доктор «Спартака» считает, что в травмах «красно-белых» виноваты тренеры62
18:54
«Амкар» уверенно обыграл «СКА-Хабаровск» в 11-м туре РФПЛ38
10:07
Широков считает, что «Спартак» при должном настрое может победить «Ливерпуль»5
09:58
Милик: «Сосредотачиваюсь на восстановлении»0
09:39
Фабрегас: «Игроки „Челси“ очень уважают Абрамовича»4
08:59
Анри: «В АПЛ сейчас есть только один нападающий мирового уровня»5
08:46
Гроббелар посоветовал Реброву не целовать штанги на «Энфилде»19
08:36
Лемонис возглавил «Олимпиакос»0
08:22
Агент: «Надеюсь, Икарди навсегда останется в „Интере“»1
07:55
Наставник «Марибора»: «Мы знаем, что нужно делать для выхода в следующий раунд ЛЧ»13
07:36
Клопп: «Нам нужен результат, а не зрелищная игра»15
07:08
Жардим: «У „Порту“ отличные игроки, и мне очень импонирует их тренер»0
06:40
Моутиньо: «„Монако“ не зависит от одного Фалькао»5
06:20
Кейн: «Сравнения с Месси и Роналду вдохновляют меня»10
05:58
Мостовой: «Вероятно, на „Спартак“ выйдет оптимальный состав, игравший с „Лестером“»13
05:45
Глава ФНЛ: «Конечно, „Спартак“ популярнее „Зенита“»126
05:25
Почеттино: «У АПОЭЛа есть хорошие игроки, но я смотрю на всю команду в целом»3
04:51
Самарджич: «У „Ливерпуля“ сейчас тоже проблемы. Так что „Спартак“ может сыграть успешно»1
04:37
Селюк: «Для „Спартака“ будет удачей, если поражение не станет разгромным»32
04:15
Эктор Морено получил травму и не сыграет с «Карабахом»1
01:19
Байрамян: «Не знаю, что случилось в конце матча с „Локомотивом“»15
01:02
У защитника «Динамо» Хольмена родилась дочь4

Генич: «Главная проблема „Ливерпуля“ - дисбаланс между атакой и обороной»

сегодня, 09:27
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль21:45 Не начался

Российский комментатор Константин Генич оценил игру соперника «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов - «Ливерпуля».

«Главная слабость „Ливерпуля“ – это разбалансированность. У команды мощнейшая атака, и очень крепкий кулак в центре поля. Отмечу левый фланг обороны, где хорошо играет как в атаке, так и в защите, испанец Альберто Морено.

Но главная слабость „красных“ – дисбаланс между игрой в обороне и в атаке. „Ливерпуль“ очень много пропускает. Причем регулярно. Но чтобы эта команда ошибалась, ее нужно заставить. Например, как это делал „Лестер“ в Кубке Лиги и в чемпионате Англии.

„Лисы“ заставили голкипера „Ливерпуля“ Симона Миньоле, который не славится своей надежностью, допускать ошибки. То же самое касается обороны – и Деян Ловрен, и Матип – не топ-игроки. Именно в этом главная проблема команды. У „красных“ очень сильная атака, но в обороне команда допускает такие ошибки, которые не может позволить себе топ-клуб».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
moskwa 09
сегодня в 10:20
все говорят про ливерпуль и его слабости,а у спартака все в порядке?
denmig
сегодня в 10:04
держать оборону и эффективно контратаковать! это ключ к успеху!
ДАША Д
сегодня в 09:50
Можно надеяться на град голов в игре.
makkie
сегодня в 09:46
Так у Спартака аналогичная ситуация, только нападение из-за травм выбывает с каждой игрой... против Ливерпуля в 5 защитников на контратаках, только так!
Остапчук 67
сегодня в 09:46
"Ливерпуль" много пропускает в АПЛ.
Почему бы ему не пропустить несколько голов от "Спартака" в Лиге чемпионов?
Морозовский
сегодня в 09:39
Главная проблема Генича - комментировать так, как хотят те лазуные каналы, которые ему платят деньги.
dzvinka
сегодня в 09:35
его бы слова да морено в уши))) насмеших.
команда симулянтов
сегодня в 09:34
Всегда удивлялся, что «футбольные эксперты» знают всё о каждой команде. В какой дисбаланс, в какой слабая защита или невнятное нападение. И почему только их не берут в консультанты ведущие тренеры мира?
П.С. Тренер топ-клуба наверняка наиболее компетентен среди всех людей, имеющих отношение к футболу. Кто не тянет на тренера идёт в комментаторы, кто не тянет на комментатора идёт в футбольные эксперты. Ну и Карпин затем ещё есть в этой иерархии.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100