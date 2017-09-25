Генич: «Главная проблема „Ливерпуля“ - дисбаланс между атакой и обороной»

Российский комментатор Константин Генич оценил игру соперника «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов - «Ливерпуля».
«Главная слабость „Ливерпуля“ – это разбалансированность. У команды мощнейшая атака, и очень крепкий кулак в центре поля. Отмечу левый фланг обороны, где хорошо играет как в атаке, так и в защите, испанец Альберто Морено.
Но главная слабость „красных“ – дисбаланс между игрой в обороне и в атаке. „Ливерпуль“ очень много пропускает. Причем регулярно. Но чтобы эта команда ошибалась, ее нужно заставить. Например, как это делал „Лестер“ в Кубке Лиги и в чемпионате Англии.
„Лисы“ заставили голкипера „Ливерпуля“ Симона Миньоле, который не славится своей надежностью, допускать ошибки. То же самое касается обороны – и Деян Ловрен, и Матип – не топ-игроки. Именно в этом главная проблема команды. У „красных“ очень сильная атака, но в обороне команда допускает такие ошибки, которые не может позволить себе топ-клуб».
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Почему бы ему не пропустить несколько голов от "Спартака" в Лиге чемпионов?
Почему бы ему не пропустить несколько голов от "Спартака" в Лиге чемпионов?
П.С. Тренер топ-клуба наверняка наиболее компетентен среди всех людей, имеющих отношение к футболу. Кто не тянет на тренера идёт в комментаторы, кто не тянет на комментатора идёт в футбольные эксперты. Ну и Карпин затем ещё есть в этой иерархии.
П.С. Тренер топ-клуба наверняка наиболее компетентен среди всех людей, имеющих отношение к футболу. Кто не тянет на тренера идёт в комментаторы, кто не тянет на комментатора идёт в футбольные эксперты. Ну и Карпин затем ещё есть в этой иерархии.