Мостовой: «Вероятно, на „Спартак“ выйдет оптимальный состав, игравший с „Лестером“»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги чемпионов:
«У „Спартака“ мало шансов отобрать очки у „Ливерпуля“ – это слишком сильный оппонент. Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого – так сейчас многие играют. Что касается упущенных „Спартаком“ побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.
Многие говорили, что „Ливерпуль“ был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в АПЛ против „Лестера“ они провели достаточно уверенно. Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в „Барселону“, и несостоявшийся трансфер серьёзно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с „Лестером“ играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять „Спартаку“ в Москве».
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Ждём победы "Спартака"!
Ждём победы "Спартака"!
П.с. В конце концов всегда можно шутить так: "У Спартака есть все шансы выиграть, если Кариус будет также хорош на выходах, как ИгААааарь!"
П.с. В конце концов всегда можно шутить так: "У Спартака есть все шансы выиграть, если Кариус будет также хорош на выходах, как ИгААааарь!"