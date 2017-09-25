Мостовой: «Вероятно, на „Спартак“ выйдет оптимальный состав, игравший с „Лестером“»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги чемпионов:

«У „Спартака“ мало шансов отобрать очки у „Ливерпуля“ – это слишком сильный оппонент. Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого – так сейчас многие играют. Что касается упущенных „Спартаком“ побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.

Многие говорили, что „Ливерпуль“ был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в АПЛ против „Лестера“ они провели достаточно уверенно. Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в „Барселону“, и несостоявшийся трансфер серьёзно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с „Лестером“ играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять „Спартаку“ в Москве».

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