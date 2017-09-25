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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
    28%
    1040
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
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Мостовой: «Вероятно, на „Спартак“ выйдет оптимальный состав, игравший с „Лестером“»

сегодня, 05:58
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль21:45 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги чемпионов:

«У „Спартака“ мало шансов отобрать очки у „Ливерпуля“ – это слишком сильный оппонент. Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого – так сейчас многие играют. Что касается упущенных „Спартаком“ побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.

Многие говорили, что „Ливерпуль“ был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в АПЛ против „Лестера“ они провели достаточно уверенно. Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в „Барселону“, и несостоявшийся трансфер серьёзно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с „Лестером“ играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять „Спартаку“ в Москве».

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Все комментарии
Gunslinger
сегодня в 07:16
И на старуху бывает проруха! :)
Ждём победы "Спартака"!
Летчик66 ответил cska plus
сегодня в 07:01
cska plus:
Надо к Егору обратиться, пусть сварит зелье.
Ты на каждой Спартаковской ветке пишешь про Титова и допинг. Уже никому эта недошутка не заходит... Угомонись уже. Придумай там что-нибудь новое, ну или попроси кого-нибудь, если сам не в состоянии.

П.с. В конце концов всегда можно шутить так: "У Спартака есть все шансы выиграть, если Кариус будет также хорош на выходах, как ИгААааарь!"
vovinho11
сегодня в 06:51
Бромантан в помощь
КЭТиК
сегодня в 06:43
Чем сильнее соперник, тем почетнее ничья
cska plus
сегодня в 06:20
Надо к Егору обратиться, пусть сварит зелье.
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