Глава ФНЛ: «Конечно, „Спартак“ популярнее „Зенита“»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов в эфире передачи «Футбол России» сравнил «Спартак» и «Зенит» по популярности:

«Если оценивать объективно, то, наверное, „Спартак“ популярнее. Они больше по времени находились наверху. Вы помните, что „Зенит“ в 90-е годы вообще играл во второй лиге. Когда Мутко за него взялся, то он начал потихоньку возрождаться. Безусловно, „Зенит“ уверенно наступает на пятки. Но если брать в целом по стране, то „Спартак“, конечно, популярнее. Недаром придумали, что „Спартак“ – народная команда».

Ранее полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметил, что сейчас он не считает «Спартак» конкурентом сине-бело-голубых на чемпионство.

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