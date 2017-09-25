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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
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Глава ФНЛ: «Конечно, „Спартак“ популярнее „Зенита“»

сегодня, 05:45

Президент ФНЛ Игорь Ефремов в эфире передачи «Футбол России» сравнил «Спартак» и «Зенит» по популярности:

«Если оценивать объективно, то, наверное, „Спартак“ популярнее. Они больше по времени находились наверху. Вы помните, что „Зенит“ в 90-е годы вообще играл во второй лиге. Когда Мутко за него взялся, то он начал потихоньку возрождаться. Безусловно, „Зенит“ уверенно наступает на пятки. Но если брать в целом по стране, то „Спартак“, конечно, популярнее. Недаром придумали, что „Спартак“ – народная команда».

Ранее полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметил, что сейчас он не считает «Спартак» конкурентом сине-бело-голубых на чемпионство.

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Все комментарии
Exodus
сегодня в 07:00
Руководители ФНЛ, несомненно, гораздо более честные люди, нежели прогазпромовское прикормленное руководство РФС и ПФЛ. Поэтому мнение этих людей является истиной, а не голубой пропитерской ложью
sir_Alex
сегодня в 06:44
Был, есть и будет самым популярным клубом в этой стране.
Ерден
сегодня в 06:43
Кто вас Ефремовых разберет, под одним погонялой ходите, за один клуб топите
ДАША Д
сегодня в 06:41
Со Спартаком играть интереснее: проиграешь - ничего страшного, а победишь - праздник.
Гус Пойет
сегодня в 06:33
    andre_can
    сегодня в 06:22
      cska plus
      сегодня в 06:21
      Ахахах! это что Ефремов ждёт спартак в ФНЛ?
      Аксинья
      сегодня в 06:04
      Самый популярный Зенит, поскольку по ненависти в стране он абсолютный лидер...
      piercman
      сегодня в 05:56
      спартак в фнл, конечно, популярнее. его там с нетерпением ждут) вангую, что где-то в марте спартак досрочно оформит выход туда, на радость неведомому игорю ефремову)
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