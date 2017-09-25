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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
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Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Закончился первый тайм Спартак М (до 19) 1:1 Ливерпуль (до 19)
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Дюгарри: «Думал, Верратти станет новым Иньестой, но, похоже, ошибался»

сегодня, 14:01

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

«Думал, этот парень станет новым Иньестой, но теперь он очень, очень далек от этого. Верратти должен был стать следующим лидером ПСЖ после Ибрагимовича, но так и не перешел на новый уровень.

Может быть, Верратти сказал себе: Я могу перейти в „Барселону“, я могу делать, что хочу. Возможно, он уже мыслит в неверном направлении. 

Я сомневаюсь в этом парне, хотя мне очень хотелось бы ошибаться. Беспокоюсь, что Верратти безответственно относится к своей работе. Конечно, трудно находить мотивацию, когда тебе каждые полгода повышают зарплату».

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Все комментарии
zakirjan_87
сегодня в 14:28
Это тот, которому Иско между ног мяч пустил? Ну тогда да, Дюгарри прав)
Agamaga
сегодня в 14:27
Верратти хочет меньше напрягаться и больше получать.
marvel777
сегодня в 14:13
нужно было как-раз переходит в Барсу или еще лучше в Юве а так топчется на месте который год - ровно как Пасторе и Моура только с ними еще хуже все.
cevin cigan
сегодня в 14:07
Во всём виноват "мешок"!?
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