Дюгарри: «Думал, Верратти станет новым Иньестой, но, похоже, ошибался»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

«Думал, этот парень станет новым Иньестой, но теперь он очень, очень далек от этого. Верратти должен был стать следующим лидером ПСЖ после Ибрагимовича, но так и не перешел на новый уровень.

Может быть, Верратти сказал себе: Я могу перейти в „Барселону“, я могу делать, что хочу. Возможно, он уже мыслит в неверном направлении.

Я сомневаюсь в этом парне, хотя мне очень хотелось бы ошибаться. Беспокоюсь, что Верратти безответственно относится к своей работе. Конечно, трудно находить мотивацию, когда тебе каждые полгода повышают зарплату».

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