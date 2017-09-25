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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
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Сейду Думбия: «У „Спортинга“ есть реальная возможность выйти в плей-офф»

сегодня, 13:11
СпортингСпортинг-:-БарселонаБарселонаЗавтра в 21:45 Не начался

Нападающий «Спортинга» Сейду Думбия верит, что команде по силам занять первое или второе место в своей группе, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче лиссабонцы обыграли на выезде «Олимпиакос» (3:2), а Думбия отметился голом.

«Думаю, у „Спортинга“ есть реальная возможность пройти групповой этап. Это футбол, и здесь всё может произойти. Мы выиграли первый матч, так что теперь опережаем „Ювентус“ на три очка. Хорошо подготовились к следующей игре. Я считаю, всё возможно. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения наилучшего результата».

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Все комментарии
la-respect0
сегодня в 13:20
Думаю 0-3 или 0-2 изи для каталонцев
КЭТиК
сегодня в 13:13
Попадут завтра под каток и будут мечтать о Лиге Европы.
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