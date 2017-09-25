Сейду Думбия: «У „Спортинга“ есть реальная возможность выйти в плей-офф»

Нападающий «Спортинга» Сейду Думбия верит, что команде по силам занять первое или второе место в своей группе, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче лиссабонцы обыграли на выезде «Олимпиакос» (3:2), а Думбия отметился голом.

«Думаю, у „Спортинга“ есть реальная возможность пройти групповой этап. Это футбол, и здесь всё может произойти. Мы выиграли первый матч, так что теперь опережаем „Ювентус“ на три очка. Хорошо подготовились к следующей игре. Я считаю, всё возможно. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения наилучшего результата».

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