Зидан: «Испанская лига - самая сложная»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что испанская лига является самой сложной среди топ-чемпионатов.

«Не считаю, что „Реал“ потерял уверенность в своих силах. Мы верим в то, что делаем.

Ла Лига - самая сложная лига. Я смотрю много европейского футбола, и ни одно первенство не является таким сложным, как в Испании. Поэтому мы должны поддерживать высокий уровень постоянно».

Согласен с французом и капитан «Реала» Серхио Рамос.

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