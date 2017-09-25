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Зидан: «Испанская лига - самая сложная»

сегодня, 12:41

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что испанская лига является самой сложной среди топ-чемпионатов.

«Не считаю, что „Реал“ потерял уверенность в своих силах. Мы верим в то, что делаем.

Ла Лига - самая сложная лига. Я смотрю много европейского футбола, и ни одно первенство не является таким сложным, как в Испании. Поэтому мы должны поддерживать высокий уровень постоянно».

Согласен с французом и капитан «Реала» Серхио Рамос.

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Все комментарии
Artuom
сегодня в 13:20
Тренеры так начинают говорить только когда проблемы начинаются.
В прошлом сезоне когда почти постоянно выигрывали, Зидан даже не думал говорить о силе чемпа. Потому что было бы смешно говорить о том что чемп самый сложный и при этом обыгрывать всех))
mavrid05
сегодня в 13:18
топ-3 клуба мира это Испанские
BARCELONA-BEST
сегодня в 13:03
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 13:01
    "Реал" потерял многовато очков на старте, потому Зидан и понес эту ерунду.
    Igo0rek ответил REAL MADRID KING
    сегодня в 13:01
    REAL MADRID KING:
    В Испанской Лиге победить тяжелее всего т.к есть Реал и Барселона которые редко теряют очки , но попасть в 4 в зону лч тяжелее всего в АПЛ , именно она самая конкурентная Лига , но и в РФПЛ как пример тоже конкурентная Лига . Но на фоне Реала и Барселоны лидеры АПЛ явно слабее
    Эх, а ведь 10 - 11 лет назад все было иначе...
    Шишанутый
    сегодня в 12:55
    Это не оспоримо. В Испании гранды наберают болше всех очков. Можно даже с 90 очков мимо чемпеонства проолететь а в других лигах это 100% победа. Поэтому приходится быть сконцентрированми на протяжении всех 38 туров что очень сложно. Удачи Реалу в Ла Лиге!
    REAL MADRID KING
    сегодня в 12:52
    В Испанской Лиге победить тяжелее всего т.к есть Реал и Барселона которые редко теряют очки , но попасть в 4 в зону лч тяжелее всего в АПЛ , именно она самая конкурентная Лига , но и в РФПЛ как пример тоже конкурентная Лига . Но на фоне Реала и Барселоны лидеры АПЛ явно слабее
    cevin cigan
    сегодня в 12:51
    Что за переводчик у ZZ ?
    Морозовский
    сегодня в 12:48
    Вот поэтому вас НТВ+ и не кажет.
    Red_team
    сегодня в 12:47
    Ну да, громить на пару с Барсой нищенские Эйбары и Малаги - это так утомительно. Хоть бы не смешил людей
    Gianfranco Zola
    сегодня в 12:47
    О БОЖЕ.
    vastudio
    сегодня в 12:47
    Так....Зине больше не наливать!
    Ptaha91
    сегодня в 12:47
    В любом случае когда нибуд уволят, тогда и Италия и Германия и Франция будут самыми сложными...
    Owl Fake
    сегодня в 12:45
    Особенно когда ты тренер Реала. Взять чемпионство вообще кажется невыполнимым.
    Гнойный
    сегодня в 12:44
    Тут я полностью не согласен с Зиданом
    Alex12357
    сегодня в 12:44
    Кто бы говорил.
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