Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»

В поединке 11-го тура РФПЛ «Ахмат» обыграл «Рубин» благодаря автоголу Магомеда Оздоева. Матч проходил на резервном стадионе.
Грозный, стадион «Стадион им. С.Билимханова»
«Ахмат» – «Рубин» – 1:0 (0:0)
Голы: Оздоев 85 (автогол)
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Вилькер, Бериша (Балай 80), Швец, Маэль, Садаев (Мбенге 61), Лео (Митришев 61).
Главный тренер: Олег Кононов.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М`Вила, Лестьенн (Карадениз 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов 76).
Главный тренер: Курбан Бердыев.
Предупреждения: Мбенге 86, Жемалетдинов 90, Городов 90+3.
Судья: Алексей Сухой.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче дня «Амкару» удалось разгромить «СКА-Хабаровск».
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