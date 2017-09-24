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Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»

сегодня, 21:24
АхматАхмат1 : 0РубинРубинМатч завершен

В поединке 11-го тура РФПЛ «Ахмат» обыграл «Рубин» благодаря автоголу Магомеда Оздоева. Матч проходил на резервном стадионе.

Грозный, стадион «Стадион им. С.Билимханова»

«Ахмат» – «Рубин» – 1:0 (0:0)
Голы: Оздоев 85 (автогол)

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Вилькер, Бериша (Балай 80), Швец, Маэль, Садаев (Мбенге 61), Лео (Митришев 61).
Главный тренер: Олег Кононов.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М`Вила, Лестьенн (Карадениз 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов 76).
Главный тренер: Курбан Бердыев.

Предупреждения: Мбенге 86, Жемалетдинов 90, Городов 90+3.

Судья: Алексей Сухой.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче дня «Амкару» удалось разгромить «СКА-Хабаровск».

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Все комментарии
Казанский ответил Kuprin
сегодня в 22:15
Kuprin:
Как же жаль двкх друзей Абсента и Коляна уже которую недел у них нет повода для радости и насмешек))
Пить бросай
castromen ответил Казанский
сегодня в 22:15
Казанский:
Ты про Ильгиза?
Да,когда он отстранил его от игр в основе. Кстати,сегодня он опять забил в молодежке,но там начал чудить Шаронов,тоже пошли поражения,а при старом тренере играли классно.
Kuprin
сегодня в 22:15
Как же жаль двкх друзей Абсента и Коляна уже которую недел у них нет повода для радости и насмешек))
Хороший Малый
сегодня в 22:14
Рубин в этом сезоне не как не найдет свою игру.
Kuprin ответил ildar_3871
сегодня в 22:13
ildar_3871:
Бердыев не верю !
Ну что, помог вам Ваш Бердыев?))
Napoleon Bonapart ответил Leha-ha50
сегодня в 22:12
Leha-ha50:
А где хвалебные песни великому туркмену?!? Где беззаветное преклонение перед его гениальностью??? Где этот хор , поющий оды самому хитрому , самому великому, самому непревзойденному мастеру темных дел??? Где все это??? Ахмат с победой!!! Надеемся что Кононов поднимет Ахмат еще выше.
ШЕДЕВР, СУПЕР!!!!! СОГЛАСЕН- на все 1000%!!!!!
Казанский ответил castromen
сегодня в 22:12
castromen:
Пора вспомнить Бердыеву свои слова про Ахметова. Никто свои интересы не должен ставить выше клубных. По делам,Азмун,Оздоев,Канунников и сам Бекиич начали путать. Может,пора и задуматься и самим "героям"?
Ты про Ильгиза?
Kuprin ответил Аксинья
сегодня в 22:12
Аксинья:
Бекиевич, наверно ты забыл, что два раза в одну и ту же реку войти нельзя...Вот футбольный Бог тебя и наказывает...
Аксинья ты ведь буквально недавно прославляла Бекиича)
Казанский ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 22:11
Napoleon Bonapart:
Все, дорогой, закочен бал, будь здоров. Отдохни, поговорим в другой раз, сегодня- ты устал....
Нет аргументированных ответов?Тогда прощай и не пиши мне больше ерунды
PATRIOT1965 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 22:10
ПерекатиПоле:
Сокер, не позорьтесь, опустите спартак на трудовую, 9-ю строчку: 17.3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются: по наибольшему числу побед во всех Матчах; по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле); по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.
Введены изменения.В случаи равенства очков,в первую очередь учитывается результат личных встреч,наверное Рубин проиграл Спартаку.
Казанский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 22:10
ПерекатиПоле:
Колян, видно что Ильдарка больше за Рубин переживает, чем ты. Смени уже аватар на кб цвета, верь в карерру и вспоминай девяностые. Зачем людям мешать за татарский клуб болеть?
Пойми,что эта шутка стара и не нова.Не печаль меня больше антикваром((
Napoleon Bonapart ответил Казанский
сегодня в 22:10
Казанский:
Прикрываться болельщиком Динамо и топить за зенит открыто...Поверь,здесь это не ново
Все, дорогой, закочен бал, будь здоров. Отдохни, поговорим в другой раз, сегодня- ты устал....
castromen
сегодня в 22:10
Пора вспомнить Бердыеву свои слова про Ахметова. Никто свои интересы не должен ставить выше клубных. По делам,Азмун,Оздоев,Канунников и сам Бекиич начали путать. Может,пора и задуматься и самим "героям"?
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 22:09
Казанский:
https://www.youtube.com/watch?v=slFZlg8t7n8
Колян, видно что Ильдарка больше за Рубин переживает, чем ты.
Смени уже аватар на кб цвета, верь в карерру и вспоминай девяностые.
Зачем людям мешать за татарский клуб болеть?
Казанский ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 22:08
Napoleon Bonapart:
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ЗЕНИТ И ПОЧЕМУ ТЫ МНЕ ОБ ЭТОМ ГОВОРИШЬ??? Я имею к Зениту такое же отношение, как ты к Ален Делону.
Прикрываться болельщиком Динамо и топить за зенит открыто...Поверь,здесь это не ново
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 22:08
Соккер - вот так должна выглядеть турнирная таблица

8. Рубин 11 4 2 5 15:11 14
9. спартак М 11 3 5 3 16:17 14
Казанский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 22:07
ПерекатиПоле:
Чётки стали барахлить, нужно чётки обновить. Кинутый бердыем Ростов показывает четкую игру, а Рубин с Кудряшевым, Навасом, Мвилой, Лестьеном и Азмуном опущен до уровня середняка, спартака. Есть ещё звезда Арсенала и Барсы - Сонг. Но он отказывается играть в бердыевский автобус и тупо бухает.
Napoleon Bonapart ответил Казанский
сегодня в 22:06
Казанский:
Да,я помню,как зенит в течении трех лет не мог выиграть Рубин пока Бердыева не уволили))У тебя фобия осталась?((
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ЗЕНИТ И ПОЧЕМУ ТЫ МНЕ ОБ ЭТОМ ГОВОРИШЬ??? Я имею к Зениту такое же отношение, как ты к Ален Делону.
ildar_3871
сегодня в 22:06
Бердыев не верю !
ПерекатиПоле
сегодня в 22:05
Чётки стали барахлить, нужно чётки обновить.
Кинутый бердыем Ростов показывает четкую игру, а Рубин с Кудряшевым, Навасом, Мвилой, Лестьеном и Азмуном опущен до уровня середняка, спартака.
Есть ещё звезда Арсенала и Барсы - Сонг. Но он отказывается играть в бердыевский автобус и тупо бухает.
kolpino79
сегодня в 22:04
Ну что ж... Кое кто опустился уже на 8 место)) Верной дорогой идете, товарищи)))
Казанский ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 22:04
Napoleon Bonapart:
Ты родной, не путай разные вещи. Я, не Рубин не люблю, я Курбана не уважаю. И всегда смотрел на него, как на приземленного и недалекого тренера. А к Рубину, у меня претензий нет и быть не может, тем-более, я отлично помню, как в 2006 г., Рубин, подарил нам 3 очка в Москве, чтобы мы не вылетили.....
Да,я помню,как зенит в течении трех лет не мог выиграть Рубин пока Бердыева не уволили))У тебя фобия осталась?((
Napoleon Bonapart ответил Казанский
сегодня в 22:03
Казанский:
Да,с СБГ-фаном с хвостом и гривой можно тележить))Это же Рубинофоб
Ты родной, не путай разные вещи. Я, не Рубин не люблю, я Курбана не уважаю. И всегда смотрел на него, как на приземленного и недалекого тренера. А к Рубину, у меня претензий нет и быть не может, тем-более, я отлично помню, как в 2006 г., Рубин, подарил нам 3 очка в Москве, чтобы мы не вылетили.....
Palex ответил Leha-ha50
сегодня в 22:02
Leha-ha50:
А где хвалебные песни великому туркмену?!? Где беззаветное преклонение перед его гениальностью??? Где этот хор , поющий оды самому хитрому , самому великому, самому непревзойденному мастеру темных дел??? Где все это??? Ахмат с победой!!! Надеемся что Кононов поднимет Ахмат еще выше.
Ты даже не представляешь,как я с тобой солидарен,по поводу туркмена.
ildar_3871 ответил nikolah
сегодня в 22:01
nikolah:
нормас,зато продали гения Жонатаса )) правильн,оставим нулевого азмуна,которого можно было Лацикам за 16 млн впарить!
Бердыев не дал продать Азмун !
Казанский ответил nikolah
сегодня в 22:01
nikolah:
нормас,зато продали гения Жонатаса )) правильн,оставим нулевого азмуна,которого можно было Лацикам за 16 млн впарить!
Т.к. Ильдарка не знает статистику Жонатаса,то вопрос тебе.Сколько Жонатас забил голов во втором круге прошлого сезона?
Казанский ответил Leha-ha50
сегодня в 22:00
Leha-ha50:
А где хвалебные песни великому туркмену?!? Где беззаветное преклонение перед его гениальностью??? Где этот хор , поющий оды самому хитрому , самому великому, самому непревзойденному мастеру темных дел??? Где все это??? Ахмат с победой!!! Надеемся что Кононов поднимет Ахмат еще выше.
    nikolah ответил ildar_3871
    сегодня в 21:59
    ildar_3871:
    Мы играем минус 1 игрок , Азмуна нет на поле !
    нормас,зато продали гения Жонатаса ))
    правильн,оставим нулевого азмуна,которого можно было Лацикам за 16 млн впарить!
    Ilya_1953
    сегодня в 21:59
    Оздоев, Канунников, Бурлак - это хлам.
    Казанский ответил Napoleon Bonapart
    сегодня в 21:59
    Napoleon Bonapart:
    Среди ваших всех, так называемых болел Рубина, только один, нормальный и понимающий болела- это Ильдар, с которым можно тележить.
    Да,с СБГ-фаном с хвостом и гривой можно тележить))Это же Рубинофоб
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