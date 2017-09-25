Неймар готовится к матчу с «Баварией»

Форвард ПСЖ Неймар готовится к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» в общей группе команды. Напомним, что бразилец пропустил недавнюю встречу чемпионата Франции против «Монпелье» (0:0) из-за травмы, которую, как выяснилось, нанес ему одноклубник Атем Бен Арфа на одной из тренировок.
Встреча между ПСЖ и «Баварией» состоится 27 сентября.
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Ниче так вывеска.
Думаю немцы шлепнут лягушат.
Ниче так вывеска.
Думаю немцы шлепнут лягушат.