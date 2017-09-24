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«Реал» огласил заявку на матч против дортмундской «Боруссии»

сегодня, 11:37
БоруссияБоруссия-:-РеалРеалЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с заявкой команды на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

В распоряжении французского специалиста будет 20 футболистов, в том числе нападающий Криштиану Роналду, для которого предстоящий поединок станет 150-м в еврокубках.

голкиперы: Навас, Касилья, Л. Зидан;

защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Хакими, Техеро;

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос;

нападающие: Роналду, Бэйл, Васкес, Майораль.

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Все комментарии
Марк Аврелий
сегодня в 13:09
Удачи Боруссии!
cevin cigan
сегодня в 12:45
То что Реал пропустит-это не подлежит никаким сомнениям,а вот сколько забьёт???(учитывая весь наш атакующий не фарт....)
гжегож
сегодня в 12:43
А Рональда то зачем?,совершено распиареный и бестолковый игрок
Dauletbek
сегодня в 12:37
А че Зидан уже своего сына пихает в состав
Benfiquistas ответил Águias Benfica
сегодня в 12:18
Águias Benfica:
Не думаю, что у Реала могут возникнуть проблемы в матче с Боруссией.
Проблемы будут,да еще какие.
No problem
сегодня в 12:12
Нет Марса,Карва потерял свою стихию,Аларкон продлил контракт и превратился в серую массу..
Навас сильно нервный.
Реал щя играет непонятно во что.
Надеюсь этот матч станет переломным,на расскачку уходит много времени и нервов.
Раненный зверь вдвойне опасен.
Вперед Меренги! Только победа!
КЭТиК
сегодня в 12:08
Наконец серьезный соперник!
Бозкурт ответил Águias Benfica
сегодня в 11:55
Учитывая практику последних лет в играх с немцами, спад у Рона и немалый, а также потрясающую нынешнюю форму Боруссии, то именно немцы выглядят фаворитами
Madridista R.M.
сегодня в 11:54
Должны разбивать немцев!
cska plus
сегодня в 11:48
Ждём дубль от Рона.
bexxx
сегодня в 11:43
Боевой состав вперед Реал
Águias Benfica
сегодня в 11:42
Не думаю, что у Реала могут возникнуть проблемы в матче с Боруссией.
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