«Реал» огласил заявку на матч против дортмундской «Боруссии»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с заявкой команды на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
В распоряжении французского специалиста будет 20 футболистов, в том числе нападающий Криштиану Роналду, для которого предстоящий поединок станет 150-м в еврокубках.
голкиперы: Навас, Касилья, Л. Зидан;
защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Хакими, Техеро;
полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос;
нападающие: Роналду, Бэйл, Васкес, Майораль.
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Навас сильно нервный.
Реал щя играет непонятно во что.
Надеюсь этот матч станет переломным,на расскачку уходит много времени и нервов.
Раненный зверь вдвойне опасен.
Вперед Меренги! Только победа!
Навас сильно нервный.
Реал щя играет непонятно во что.
Надеюсь этот матч станет переломным,на расскачку уходит много времени и нервов.
Раненный зверь вдвойне опасен.
Вперед Меренги! Только победа!