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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
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Кейн: «Сравнения с Месси и Роналду вдохновляют меня»

сегодня, 06:20

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн отметил, что, когда люди сравнивают его с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, это придаёт ему стимул становиться лучше:

«Я это использую. Я хочу быть одним из лучших игроков на планете, и когда люди выражают мнение, что я близок к этим футболистам, и я сам тоже это вижу, это вдохновляет меня и придаёт отличный стимул стать к ним ещё ближе и перейти к следующему шагу».

Напомним, недавно Кейн отметился дублем в ворота «Вест Хэма» в матче 6-го тура АПЛ (3:2).

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Все комментарии
vovinho11 ответил команда симулянтов
сегодня в 06:57
Да и Лукаку лучше него и на много
vovinho11
сегодня в 06:56
Ты до уровня Алана Ширера не дотягиваешь!
Obdulio Varela
сегодня в 06:49
А должны смешить
serset
сегодня в 06:44
пха-ха-ха-ха!
команда симулянтов
сегодня в 06:28
Какой пьяный английский журналист тебя сравнил с этой парой? Даже в Англии лучше тебя целый ряд игроков: от Азара до Коутиньо. С Лукаку вон соревнуйся, о силе этой парочки даже не мечтай.
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