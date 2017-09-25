Кейн: «Сравнения с Месси и Роналду вдохновляют меня»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн отметил, что, когда люди сравнивают его с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, это придаёт ему стимул становиться лучше:

«Я это использую. Я хочу быть одним из лучших игроков на планете, и когда люди выражают мнение, что я близок к этим футболистам, и я сам тоже это вижу, это вдохновляет меня и придаёт отличный стимул стать к ним ещё ближе и перейти к следующему шагу».

Напомним, недавно Кейн отметился дублем в ворота «Вест Хэма» в матче 6-го тура АПЛ (3:2).

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