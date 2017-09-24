Алаба и Алькантара вернулись в общую группу «Баварии»

Защитник «Баварии» Давид Алаба и полузащитник команды Тьяго Алькантара приступили к полноценным тренировкам. Оба футболиста сегодня занимались в общей группе мюнхенской команды, которая ведет подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ.

Напомним, что Алаба выбыл из строя в начале сентября из-за травмы левого голеностопа, которую он получил в расположении сборной Австрии. Алькантара около недели восстанавливался после травмы лобковой кости.

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