Моутиньо: «„Монако“ не зависит от одного Фалькао»

Полузащитник «Монако» Жоао Моутиньо в преддверии матча с «Порту» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал высокую результативность форварда «монегасков» Радамеля Фалькао в этом сезоне:

«Мы не зависим от одного Радамеля Фалькао. Он много забивает, но мы команда. Он был хорош в „Порту“, теперь он здорово играет за „Монако“, несмотря на то, что у него был тяжёлый период в „Манчестер Юнайтед“ и „Челси“. Надеюсь, он продолжит отличаться за нас и поможет нам достичь наших целей в чемпионате и Лиге чемпионов».

В матче крайнего тура Лиги 1 Фалькао отметился дублем в ворота «Лилля» (4:0).

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