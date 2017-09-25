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21:45 Идет первый тайм Боруссия Д 0:1 Реал
21:45 Закончился первый тайм АПОЭЛ 0:1 Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
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Роналду делит с Раулем 3 место по количеству матчей в Лиге чемпионов

сегодня, 22:06
БоруссияБоруссия0 : 1РеалРеалИдет первый тайм

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду проводит 142-й поединок в рамках Лиги чемпионов, стремясь поразить ворота дортмундской «Боруссии» в своем 400-м матче за «Королевский клуб». Таким образом, португалец сравнялся с легендарным форвардом «сливочных» Раулем, который также провел 142 встречи в самом престижном европейском клубном турнире, и делит с ним третье место по этому показателю.

Вторую позицию занимает бывший полузащитник «Барселоны» Хави (151 матч), а лидерство по количеству матчей в Лиге чемпионов удерживает голкипер «Порту» Икер Касильяс, который также сегодня проводит очередную игру в турнире. На его счету 166 матчей.

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Все комментарии
Чупакабра
сегодня в 22:26
Все футболисты перечисленные в этой статье кроме уважения ничего не вызывают!
BARCELONA-BEST
сегодня в 22:24
Хорошая инфа для глоров Реала)) пусть знают сколько матчей сыграл Пеналду чтобы забить больше 100 голов а сколько сыграл Месси.
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