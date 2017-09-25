Роналду делит с Раулем 3 место по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду проводит 142-й поединок в рамках Лиги чемпионов, стремясь поразить ворота дортмундской «Боруссии» в своем 400-м матче за «Королевский клуб». Таким образом, португалец сравнялся с легендарным форвардом «сливочных» Раулем, который также провел 142 встречи в самом престижном европейском клубном турнире, и делит с ним третье место по этому показателю.

Вторую позицию занимает бывший полузащитник «Барселоны» Хави (151 матч), а лидерство по количеству матчей в Лиге чемпионов удерживает голкипер «Порту» Икер Касильяс, который также сегодня проводит очередную игру в турнире. На его счету 166 матчей.

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