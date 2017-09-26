СМИ: «Роналду хочет, чтобы в „Реале“ ему подняли зарплату»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 Идет первый тайм Карабах 1:2 Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 Матч завершен Кайрат (до 19) 2:2 Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
17:33
Артём Ребров может избежать операции32
15:51
ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в Юношеской Лиге УЕФА77
13:22
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»170
12:46
ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России53
11:51
У РФС нет данных о проявлении расизма на матче «Спартак» - «Ливерпуль»37
19:26
Джеко забил 100-й гол «Ромы» в Лиге чемпионов0
19:18
Роналду: «Летом я хотел покинуть „Реал“? От меня вы этого не слышали»1
19:08
СМИ: «Каранка - главный претендент на пост наставника „Бирмингема“»1
18:59
В Казани забронировано около 80% номеров в отелях на время Мундиаля4
18:53
Вернер подтвердил, что попросил замену из-за давления фанатов «Бешикташа»8
18:44
Президент «Атлетико»: «У нас теперь лучший состав в истории клуба»3
18:26
Лавров: «„Спартак“ показал достаточно мужественную игру в матче с „Ливерпулем“»28
18:09
Юноши «Краснодара» упустили победу над сверстниками из «Кайрата»8
18:07
«Карабах» - «Рома»: стартовые составы5
17:58
Сёмин: «Если играют лучшие, то зачем проводить ротацию?»3
17:26
Кейн: «Надеюсь организовать отдельную комнату для трофеев и мячей»10
17:19
Григорян дисквалифицирован на 4 матча за «жесты Эффенберга» 24
17:08
Манчини: «Матч с „Реалом Сосьедад“ - один из самых сложных в этом сезоне»18
17:00
Модест: «Я не хотел уезжать в Китай»4
16:47
Черчесов: «Рауш будет готовиться со сборной России к чемпионату мира»7
16:36
«Реал» продлил контракт с Вараном8
16:25
Бубнов: «Кто такой Дзюба для Манчини? Никто!»31
15:41
Торрес: «Я разговаривал с Моратой перед его переходом в „Челси“»6
15:30
Горлукович: «Дошли до того, что „Спартак“ борется - вот ведь достижение!»44
15:14
Малькольм продлил контракт с «Бордо»1

СМИ: «Роналду хочет, чтобы в „Реале“ ему подняли зарплату»

сегодня, 18:20

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не совсем доволен своей заработной платой, утверждают в Испании.

По информации источника, португалец хочет зарабатывать не меньше нападающих Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара (ПСЖ), которые получают порядка 25 млн евро в год, потому обратился к боссам «сливочных» с просьбой увеличить ему жалование.

При этом в мадридском клубе пока не намерены идти навстречу Роналду, ведь на данный момент «Реал» больше заботит вопрос продления контрактов с рядом игроков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Artuom ответил Caniggia
сегодня в 19:30
Caniggia:
В 32 футболистам только снижают зарплату, так что пусть лучше засунет свои прихоти между своих булок.
Если клуб не хочет, можно перейти туда, где и в 35 будут платить сколько игрок хочет :)
Caniggia
сегодня в 19:26
В 32 футболистам только снижают зарплату, так что пусть лучше засунет свои прихоти между своих булок.
Санчо Панса
сегодня в 19:21
Ну а что, Рон этого более чем заслужил! Будущий обладатель Золотого Мяча, лучший футболист современности и так далее, и тому подобное. Кто не согласен, тот болельщик Барселоны или его хейтер)
Морозовский
сегодня в 19:13
На свадьбу насобирать хочет успеть к концу Чемпионата Мира!
NGYRZ ответил ★oIITiMicT★
сегодня в 19:05
★oIITiMicT★:
Это ты верно про Неймара и Месси подметил
Это он скорее про себя....!
КЭТиК
сегодня в 19:02
Сольет Роналду пару важных матчей и босы по другому запоют
RussianHorse
сегодня в 18:56
Уже одной ногой в пенсионном фонде, а все права качает..
Tysоn
сегодня в 18:48
Прям таки сми ))
★oIITiMicT★ ответил grafff
сегодня в 18:48
grafff:
Даже самым элитным девочкам столько не платят
Это ты верно про Неймара и Месси подметил
grafff
сегодня в 18:46
Даже самым элитным девочкам столько не платят
renamed_user_323285
сегодня в 18:46
    Филипповых
    сегодня в 18:43
    Куда ей столько?
    777dimon86
    сегодня в 18:37
    Пора заканчивать выпендриваться, года уже, могут и турнуть из Реала
    Alex12357
    сегодня в 18:36
    Конечно перед пенсией нужно обязательно поднять зарплату !
    зенит юрист
    сегодня в 18:32
    Нищий Роналду!!! Он получает на уровне Джикии и Боккетти. А ХОЧЕТ БОЛЬШЕ
    Evgeny Moreman
    сегодня в 18:28
    У лучшего в мире ,должна быть лучшая зарплата.
    cska1948
    сегодня в 18:27
    Вот где их настоящее соперничество - ДЕНЬГИ! А вы всё про какой-то Золотой Мяч говорите. Этот мяч на хлеб не намажешь и остров в океане на него не купишь.
    киэнджин
    сегодня в 18:26
      Komatozzzzz
      сегодня в 18:22
      Каков наглец!!!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100