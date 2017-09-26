СМИ: «Роналду хочет, чтобы в „Реале“ ему подняли зарплату»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не совсем доволен своей заработной платой, утверждают в Испании.

По информации источника, португалец хочет зарабатывать не меньше нападающих Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара (ПСЖ), которые получают порядка 25 млн евро в год, потому обратился к боссам «сливочных» с просьбой увеличить ему жалование.

При этом в мадридском клубе пока не намерены идти навстречу Роналду, ведь на данный момент «Реал» больше заботит вопрос продления контрактов с рядом игроков.

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