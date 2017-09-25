Манолас в октябре продлит контракт с «Ромой»

Защитник «Ромы» Костас Манолас в ближайшее время продлит контракт с клубом. Случится это после перерыва на матчи сборных, в октябре.

Грек, который летом едва не перешел в «Зенит», получит договор до 2022 года, а его зарплата вырастет до 3 млн евро. Сумма отступных в новом контракте 26-летнего Маноласа составит 30 млн евро.

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