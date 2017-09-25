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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
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Манолас в октябре продлит контракт с «Ромой»

сегодня, 10:52

Защитник «Ромы» Костас Манолас в ближайшее время продлит контракт с клубом. Случится это после перерыва на матчи сборных, в октябре.

Грек, который летом едва не перешел в «Зенит», получит договор до 2022 года, а его зарплата вырастет до 3 млн евро. Сумма отступных в новом контракте 26-летнего Маноласа составит 30 млн евро.

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Jeck Denielse
сегодня в 11:30
Мог бы уже быть богатым и счастливым...
Есть куда расти....и значит будет второй шанс оказаться в Питере...
Аргeнтинeц ответил Морозовский
сегодня в 11:12
Морозовский:
Кто-то его хотел же купить и платить ему, как "другу" Кавани!
Да, протупил Манолас. Сейчас играл бы с самим Динамо Спб, читал бы надписи на заборах и гонял бы бакланов в небе, вместо какой-то ЛЧ
Морозовский
сегодня в 11:07
Кто-то его хотел же купить и платить ему, как "другу" Кавани!
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