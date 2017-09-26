Роналду: «Новый контракт с „Реалом“? Это хороший вопрос»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы над дортмундской «Боруссией» уклонился от вопроса о новом контракте со «сливочными».
«Продление контракта с „Реалом“? Это хороший вопрос.
Я счастлив в клубе. Всё идет своим чередом, а о контракте вам лучше спросить у президента „Реала“.
Я всем доволен. Делаю то, что мне нравится, поэтому я счастлив».
Роналду провел за «Реал» 400 матчей, забил 411 голов и сделал 111 ассистов.
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Роналду конечно машина, уже полноценным ЦН стал... раньше не очень получалось у него на этой позиции. Предпочитал из глубины набегать.
Роналду конечно машина, уже полноценным ЦН стал... раньше не очень получалось у него на этой позиции. Предпочитал из глубины набегать.
И никакие там Месси и Гризманы рядом не стоят с этой легендой.
И никакие там Месси и Гризманы рядом не стоят с этой легендой.