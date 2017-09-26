Роналду: «Новый контракт с „Реалом“? Это хороший вопрос»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы над дортмундской «Боруссией» уклонился от вопроса о новом контракте со «сливочными».

«Продление контракта с „Реалом“? Это хороший вопрос.

Я счастлив в клубе. Всё идет своим чередом, а о контракте вам лучше спросить у президента „Реала“.

Я всем доволен. Делаю то, что мне нравится, поэтому я счастлив».

Роналду провел за «Реал» 400 матчей, забил 411 голов и сделал 111 ассистов.

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