В Казани забронировано около 80% номеров в отелях на время Мундиаля

Председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о том, что болельщики, планирующие посетить город во время чемпионата мира-2018, уже вовсю бронируют номера в отелях и гостиницах:

«Сейчас на ЧМ-2018 организацией Match Accomodation забронировано достаточно большое количество номеров в отелях Казани. Всего забронировано около 80%, в свободной продаже будет около 20%».

Ранее сообщалось, что к ЧМ-2018 возле «Казань Арены» откроют выставку о спорте Татарстана.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте