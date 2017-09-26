Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону»

Попав в стартовый состав «Барселоны» на поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга», нападающий Лионель Месси вышел на третье место по количеству сыгранных матчей за «блаугранас» в истории клуба.
Данная встреча станет для него 593-й в футболке «Барселоны». Столько же имеет в своем активе экс-капитан каталонцев Карлес Пуйоль.
Впереди Месси лишь Хави (767 игр) и Андрес Иньеста, который сегодня проведет свой 638-й матч за «Барсу».
Добавим, что аргентинец дебютировал за «сине-гранатовых» 16 октября 2004 года.
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P.S. сейчас всякие Раули и Зиданы с жменями понабегут писать комментарии с кучей орфографических и пунктуационных ошибок
P.S. сейчас всякие Раули и Зиданы с жменями понабегут писать комментарии с кучей орфографических и пунктуационных ошибок