Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону»

Попав в стартовый состав «Барселоны» на поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга», нападающий Лионель Месси вышел на третье место по количеству сыгранных матчей за «блаугранас» в истории клуба.

Данная встреча станет для него 593-й в футболке «Барселоны». Столько же имеет в своем активе экс-капитан каталонцев Карлес Пуйоль.

Впереди Месси лишь Хави (767 игр) и Андрес Иньеста, который сегодня проведет свой 638-й матч за «Барсу».

Добавим, что аргентинец дебютировал за «сине-гранатовых» 16 октября 2004 года.

By playing tonight, Messi equals Carles Puyol's number of Barça appearances. Just Xaviesta ahead of him https://t.co/ohRsYEa3FS — SPORT English (@Sport_EN) 27 сентября 2017 г.

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