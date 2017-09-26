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«Спортинг» - «Барселона»: стартовые составы

сегодня, 21:04
СпортингСпортинг-:-БарселонаБарселона21:45 Не начался

Стали известны стартовые составы на первый матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Барселоной». До матча защитник «Спортинга» Жереми Матье, игравший ранее в «Барселоне», отметил, что может отпраздновать гол в ворота своей бывшей команды назло двум персонам из руководства каталонского клуба.

«Спортинг»: Патрисиу, Матье, Акунья, Коатес, Пиччини, Коэнтрау, Фернандеш, Карвалью, Батталья, Мартинш, Думбия.

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Л. Суарес.

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Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 21:09
думаю, много голов тут будет и победа барсы
Марк Аврелий
сегодня в 21:06
По игре Спортинг на данный момент лучшая команда Португалии, так что Барселоне сегодня не будет так легко, как в 2008 году.
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