Игуаин: «Я играю в Европе уже более 10 лет и всегда забивал много голов»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, отличившийся голом в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:0), отметил, что не беспокоится по поводу критики в его адрес:

«Я всегда чувствовал себя свободно. Играю в Европе больше 10 лет и всегда забивал много голов. Поэтому я не был обеспокоен. Важно продолжать делать свою работу в тишине. Меня не беспокоит критика или оскорбления. Я верю в себя.

Говорить могут многие, но для меня значение имеют мнения лишь тех людей, которые остаются со мной, даже когда дела идут не очень. Я очень благодарен своим товарищам по команде, которые прибежали меня обнять и поздравить с голом. Это был один из самых замечательных моментов моей карьеры.

В футболе всё быстро меняется. От критики до похвалы один шаг. Но я долго занимаюсь этим видом спорта и не позволю этому влиять на мою игру. Думаю, самое главное, это иметь ясную голову».

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