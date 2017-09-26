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Модест: «Я не хотел уезжать в Китай»

сегодня, 17:00

Бывший игрок «Кельна» Антони Модест рассказал, что он предпочел бы остаться в Германии, но клуб не захотел упускать возможность выручить за 29-летнего игрока 35 млн евро и продал его в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Все знают, что я предпочел бы остаться в „Кельне“, мне бы хотелось поиграть в Лиге Европы.

Для „Кельна“ предложение от „Тяньцзинь Цюаньцзянь“ стало уникальной возможностью, никто не хотел обсуждать со мной или моими агентами возможность того, чтобы я остался».

При этом в «Кельне» заявили, что это агенты футболиста настаивали на его трансфере в Китай.

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Гуливер ответил КЭТиК
сегодня в 17:35
КЭТиК:
Да ладно игроку самому раз в 5 зарплату больше предложили. Без его согласия Кельн бы не смог осуществить сделку.
    КЭТиК
    сегодня в 17:02
    Да ладно игроку самому раз в 5 зарплату больше предложили. Без его согласия Кельн бы не смог осуществить сделку.
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