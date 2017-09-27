Лукаку: «Я не забил Акинфееву на ЧМ-2014, так что сегодня была своего рода месть!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1), в котором бельгийский форвард отличился дублем:

«В 2010 году я тоже оформил дубль в ворота сборной России, но я не смог забить Акинфееву на чемпионате мира в Бразилии. Так что сегодня была своего рода месть.

На самом деле, матч не был для нас таким простым. Была пара эпизодов в каждом из таймов, когда соперник заметно осложнял нам жизнь. У ЦСКА большой потенциал. Чтобы обыграть их на „Олд Траффорд“, нам надо будет показать очень хороший футбол и не терять концентрацию. Я по-прежнему стараюсь прогрессировать, учиться на своих ошибках прошлого сезона и прибавлять в игровых качествах. Я хорошо подготовился к сезону, но работы ещё много».

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