Торрес: «Я разговаривал с Моратой перед его переходом в „Челси“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 44’ Кайрат (до 19) 1:0 Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
15:51
ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в Юношеской Лиге УЕФА37
13:22
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»144
12:46
ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России49
11:51
У РФС нет данных о проявлении расизма на матче «Спартак» - «Ливерпуль»33
07:22
Рамос: «Мяч действительно попал мне в руку, но это было совершенно непроизвольно»74
16:36
«Реал» продлил контракт с Вараном0
16:25
Бубнов: «Кто такой Дзюба для Манчини? Никто!»9
15:30
Горлукович: «Дошли до того, что „Спартак“ борется - вот ведь достижение!»26
15:14
Малькольм продлил контракт с «Бордо»0
15:01
Полузащитник «Шахтера» Марлос в октябре может быть заигран за сборную Украины4
14:51
FA обвинила «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в неспособности контролировать своих игроков10
14:05
Болельщики «Баварии» пройдут маршем по Парижу33
13:54
Моуриньо похвалил стадион ЦСКА34
13:34
Виалли: «Без гармонии в раздевалке ПСЖ далеко не уедет»15
13:06
Манчини: «Мне стала нравиться игра Дзюбы»22
12:54
«Спартак» будет хозяином поля в матче 1/8 финала Кубка России28
12:39
Защитник «Манчестер Сити» Менди пропустит 9 месяцев23
12:28
Канчельскис: «Основная задача ЦСКА в матче с „Манчестер Юнайтед“ - не проиграть»28
11:41
«Манчестер Сити» может потерять Менди на несколько месяцев5
11:30
Шатов тренируется в общей группе «Зенита»6
11:15
Cтрепетов: «Уже вся Москва не скрывает, что „Зенит“ - главный фаворит чемпионата»40
11:05
«Арсенал» предлагал Озила нескольким итальянским клубам, но все отказались21
10:54
Пономарев: «У ЦСКА солидная защита, думаю, выдержим»24
10:38
Адвокат: «Пришел в „Зенит“ и сказал игрокам: „Я могу сделать вас чемпионами“»21
10:26
Бывшему игроку «Спартака» и сборной России Андрею Пятницкому исполнилось 50 лет21

Торрес: «Я разговаривал с Моратой перед его переходом в „Челси“»

сегодня, 15:41

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал, что он общался с форвардом Альваро Моратой перед переходом того в «Челси». В свое время Эль Ниньо и сам поиграл в Лондоне, став в 2011 году самым дорогим футболистом АПЛ.

«Я говорил с Моратой до его перехода. Сказал, что я всегда буду на связи, если ему понадобится помощь или совет. Впрочем, как видно, Альваро не нуждается в советах, он уже хорошо играет и забивает мячи».

Мората забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 6 стартовых турах АПЛ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Romeo 777 ответил Василий 50
сегодня в 16:19
Василий 50:
Зачем Морате советы Торреса, который в "Челси" облажался.
В Челси он не смог заиграть так, как хотелось бы, это да, но не стоит забывать кто такой Торрес и что он выиграл за свою карьеру.
киэнджин
сегодня в 16:13
Кто звонит Бенземе ...
Василий 50
сегодня в 15:56
Зачем Морате советы Торреса, который в "Челси" облажался.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100