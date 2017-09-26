Торрес: «Я разговаривал с Моратой перед его переходом в „Челси“»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал, что он общался с форвардом Альваро Моратой перед переходом того в «Челси». В свое время Эль Ниньо и сам поиграл в Лондоне, став в 2011 году самым дорогим футболистом АПЛ.

«Я говорил с Моратой до его перехода. Сказал, что я всегда буду на связи, если ему понадобится помощь или совет. Впрочем, как видно, Альваро не нуждается в советах, он уже хорошо играет и забивает мячи».

Мората забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 6 стартовых турах АПЛ.

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