Мхитарян: «Мы не ожидали такой лёгкой победы. Но у ЦСКА есть все шансы выйти в плей-офф»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, отличившийся голом в ворота ЦСКА, прокомментировал выездную победу над «армейцами» (4:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы не ожидали такого счёта и что забьём в первом тайме три, а во втором ещё и четвёртый. Не ожидали такой лёгкой победы. Не знаю, что случилось с ЦСКА. Но мы заслужили три очка.

Эпизод с пенальти? Что тут сказать? Всё сказано. Оппонент сделал подкат, я поставил ногу. Он меня коснулся. Это пенальти.

Перспективы ЦСКА? Конечно, у ЦСКА есть шансы на выход в плей-офф. У них сейчас 2 игры с „Базелем“. Решающие. Заберут шесть очков – у них всё впереди. Пожелаю им удачи и хороших игр.

Армянские флаги на трибунах? Видел достаточно много. Спасибо всем армянам, которые меня поддерживает. Надеюсь, этот гол их порадовал. Постараюсь продолжать в том же духе».

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