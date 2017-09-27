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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
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    2%
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Кавани: «ПСЖ должен быть семьёй»

сегодня, 04:40
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен3 : 0БаварияБаварияМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани, отличившийся забитым мячом в ворота «Баварии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0), отметил, что футболисты парижского клуба должны быть сплочены, чтобы продолжать одерживать победы:

«Мы все разные. У нас могут быть разные образы жизни и разные взгляды на те или иные ситуации. Но когда мы находимся на поле, мы должны работать вместе, как будто мы семья, которая стремится к одной цели – играть и побеждать вместе, всей командой».

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