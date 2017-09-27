Кавани: «ПСЖ должен быть семьёй»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани, отличившийся забитым мячом в ворота «Баварии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0), отметил, что футболисты парижского клуба должны быть сплочены, чтобы продолжать одерживать победы:

«Мы все разные. У нас могут быть разные образы жизни и разные взгляды на те или иные ситуации. Но когда мы находимся на поле, мы должны работать вместе, как будто мы семья, которая стремится к одной цели – играть и побеждать вместе, всей командой».

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