Иньеста: «В Лиге чемпионов сложен каждый выезд»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подвёл итоги выездной встречи со «Спортингом» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0):

«Это Лига чемпионов. Здесь сложной является каждая гостевая встреча. В „Спортинге“ собраны очень хорошие футболисты, они здорово сочетались друг с другом на поле. Я думаю, что мы добились многого, взяв три очка и оставшись на первом месте в группе. Мы очень довольны.

Мы стараемся делать всё так, как говорит нам тренер, пытаемся понять его идею. Главное – продолжать так же хорошо работать и приобретать уверенность, и тогда мы будем только прогрессировать».

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