Моуриньо: «МЮ очень мощно начал матч и застали этим ЦСКА врасплох»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что резвое начало матча в исполнении футболистов его команды надломило ЦСКА:

«Мы очень мощно начали матч и застали этим соперника врасплох. Соперник не выглядел собой из-за нас.

У Лукаку отличная статистика, мы знаем, что это очень хороший игрок, который может забивать много голов. Его окружают качественные игроки. Я должен отметить, что он забивает очень важные мячи практически в каждом матче. Мы в хорошем положении за четыре тура до конца группового раунда.

Мы почти в плей-офф. Сегодня не было футбола в стиле PlayStation, мы лишь немного расслабились. Это нормально».

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