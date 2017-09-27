Аллегри: «Игуаин никогда не был и никогда не будет проблемой для „Ювентуса“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла «Олимпиакос», а также рассказал, почему решил не выпускать форварда Гонсало Игуаина на поле с первых минут:

«Почему Игуаин начал матч на скамейке запасных? Я принял такое решение. Он был не в такой хорошей форме, как остальные игроки, но при этом сегодня он перемещался по полю быстрее, у него был правильный настрой. Для нас он никогда не был и никогда не будет проблемой. Это тот игрок, который в одиночку может решить исход матча.

Сегодня „Ювентус“ сыграл разумно и терпеливо. Мы мало рисковали. У соперника недавно сменился тренер, но в защите они сыграли хорошо. Они перекрывали свободные зоны, и мы не могли быстро перемещать мяч. Но как только соперник подустал, мы своего добились».

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