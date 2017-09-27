Бенедито не собрал нужного количества подписей для выдвижения вотума недоверия Бартомеу

По информации испанских СМИ, президенту «Барселоны» Хосепу Бартомеу удастся сохранить свой пост.

Напомним, что в сентябре экс-кандидат в президенты «сине-гранатовых» Агусти Бенедито начал сбор подписей для того, чтобы выдвинуть Бартомеу и нынешнему руководству каталонского клуба вотум недоверия. Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо было собрать 16570 подписей, однако было собрано лишь 12504.

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