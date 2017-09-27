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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Бенедито не собрал нужного количества подписей для выдвижения вотума недоверия Бартомеу

сегодня, 19:10

По информации испанских СМИ, президенту «Барселоны» Хосепу Бартомеу удастся сохранить свой пост.

Напомним, что в сентябре экс-кандидат в президенты «сине-гранатовых» Агусти Бенедито начал сбор подписей для того, чтобы выдвинуть Бартомеу и нынешнему руководству каталонского клуба вотум недоверия. Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо было собрать 16570 подписей, однако было собрано лишь 12504.

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Все комментарии
требл ответил Cektor
сегодня в 19:55
Cektor:
необходимо собрать 16 тыс подписей, средняя посещаемость Кампноу 70=80 тыс. в чем проблема то ?))
Ты болельщик Барселоны, а не знаешь даже подписи каких людей должны стоять под текстом на этой бумажке. Нужны подписи только акционеров Барселоны, имеющих право подобного голоса. Таковых в Барселоне около 170-ти тысяч по всему миру.
Стыдно не знать человеку, позиционирующему себя знатоком Барселоны.
Russian_spb
сегодня в 19:53
Чуркина звать надо было, тогда бы все подписи появились бы)
правда, после вотума президентом бы стал единоросс какой-нибудь)
киэнджин ответил Великий Князь
сегодня в 19:48
Великий Князь:
Аха-ха), зря кинэджин создавал тысячи почтовых ящиков.
    Великий Князь ответил cevin cigan
    сегодня в 19:47
    cevin cigan:
    Болельщиков оказалось 12504 чел,а остальные туристы!
    504, остальные это кимэн Джин
    требл ответил магистрат Калавий
    сегодня в 19:47
    магистрат Калавий:
    Так ведь голосование должно было длиться до 2 октября, как так?
    Это Соккер писал до 2 октября, в западной прессе дата была 19 сентября.
    Великий Князь
    сегодня в 19:47
      cevin cigan ответил Cektor
      сегодня в 19:43
      Cektor:
      необходимо собрать 16 тыс подписей, средняя посещаемость Кампноу 70=80 тыс. в чем проблема то ?))
      Болельщиков оказалось 12504 чел,а остальные туристы!
      магистрат Калавий
      сегодня в 19:41
      Так ведь голосование должно было длиться до 2 октября, как так?
      киэнджин
      сегодня в 19:35
      Дела пошли ровно вот и тормознулось все вля..
      ermak6448
      сегодня в 19:34
      тоже свои интриги за портфель...
      No problem
      сегодня в 19:33
      Отличная новость.
      Прирожденный презик для Барсы.
      ROMA DROGBA ответил Cektor
      сегодня в 19:31
      Cektor:
      необходимо собрать 16 тыс подписей, средняя посещаемость Кампноу 70=80 тыс. в чем проблема то ?))
      Доверяют.
      Или скорее так. Барса сегодня выйграла - доверяем.
      Барса сегодня проиграла - не доверяем.
      Нужно подписи собирать на проигрышном домашнем матче. Правда, возможно ждать его придется долго
      Apsny
      сегодня в 19:28
      Не до этого сейчас там, просто нет веры в лучшее, потому и нет измен.
      barcelona and cruyff
      сегодня в 19:24
      Продолжаем....
      Остапчук 67
      сегодня в 19:19
      Сейчас в головах людей референдум о независимости Каталонии.
      Василий 50
      сегодня в 19:17
      "Барселона" выдала серию побед, потому и не собрал.
      Cektor
      сегодня в 19:15
      необходимо собрать 16 тыс подписей, средняя посещаемость Кампноу 70=80 тыс. в чем проблема то ?))
      nba05
      сегодня в 19:12
      Жаль

      Результаты нормальные,вот и итог...
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