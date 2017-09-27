Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Миланом» и «Риекой».
«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Мусаччио, Борини, Кессье, Чалханоглу, Локателли, Абате, Андре Силва, Кутроне.
«Риека»: Слуга, Вешович, Элез, Жупарич, Зута, Квржич, Мишич, Брадарич, Эбер, Пульич, Павичич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, в матчах 1-го тура «Милан» разгромил «Аустрию», а «Риека» уступила АЕКу.
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Удачи Милану! Должны побеждать уверенно!
Удачи Милану! Должны побеждать уверенно!