Ригони: «Мой гол придал команде сил»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, который открыл счёт в матче с «Реалом Сосьедад» на 5-й минуте встречи, прокомментировал победу над испанским клубом (3:1) в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы:

«Всегда хорошо привыкать к победам и забывать о поражениях. Рад, что мне удалось забить хороший мяч, открыть счёт в таком важном матче, он придал команде сил. Мы знали, что нас ждёт тяжёлый матч – у „Реала Сосьедад“ много достоинств: они любят атаковать, любят владеть мячом. Может быть, они сейчас не так хороши в игре в защите. Да, в какие-то моменты мы намеренно отдавали им мяч, позволяли играть, но всегда контролировали ситуацию на поле».

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